Российское юрлицо ретейлера H&M планируется ликвидировать до 5 июня

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Ликвидацию российской структуры шведского ретейлера одежды H&M планируется провести до 5 июня 2025 года, следует из данных ЕГРЮЛ.

Шведский ретейлер одежды H&M Hennes & Mauritz Gbc AB, владеющий брендом H&M, в июне 2024 года принял решение о ликвидации ООО "Эйч энд эм" - своего основного юридического лица в РФ.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время юридическое лицо находится в стадии ликвидации. "Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью - 05.06.2025", - говорится в материалах.

Ретейлер H&M закрыл все 150 магазинов в РФ в декабре 2022 года. Это была крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами, она работала в России с 2009 года, пишет ТАСС.