Российским туристам советуют купить иностранную валюту до 5 декабря

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Введение Западом потолка цен на российскую нефть в начале декабря может отразиться на курсе рубля. Поэтому россиянам, планирующим поездку за границу на Новый год, лучше купить евро или доллары в ближайшие 7 дней. Такой совет туристам дал кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

По его словам, когда новые ограничения на энергоносители вступят в силу, доллар подорожает.

"Существует такая закономерность: когда вводятся какие-то санкции, национальная валюта начинает временно слабеть, - объяснил эксперт в эфире радио Sputnik. - Но серьезных изменений на валютном рынке не будет - про 100 рублей за доллар речи не идет".

"Рубль занимает достаточно прочные позиции благодаря положительному сальдо торгового баланса России", - добавил экономист.

Чтобы "не прогадать", лучше купить иностранную валюту сейчас - по наиболее выгодному курсу.