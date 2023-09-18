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Российские власти задумались о полном запрете вывоза бензина из страны

18 сентября 2023 11:21
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Российские власти задумались о полном запрете вывоза бензина из страны

Возможность полного временного запрета на поставки бензина и дизельного топлива за рубеж рассматривается в качестве альтернативы заградительной пошлине в размере 250 долларов за тонну. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

В правительстве продолжают обсуждения вариантов стабилизации ситуации на топливном рынке, где наблюдается рост розничных цен и дефицит в десятках регионов страны. Вариант с пошлиной звучал на совещании у вице-премьера Александра Новака 15 сентября, однако, как утверждают собеседники издания, его крайне негативно восприняли участники рынка.

Он подразумевает оплату в размере 250 долларов за тонну нефтепродуктов, но с компенсацией через обратный акциз на нефть для добросовестных поставщиков, то есть компаний, выполняющих квоты Минэнерго по поставкам на внутренний рынок.

Вместе с тем сами компании указывают, что критерии оценки «добросовестных экспортеров» непонятны, а реализация предложенной схемы крайне сложна. В результате решение до сих пор не принято, обсуждение проблемы продолжается, пишет Лента.

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