Российские операторы связи в 2022 году установили на 60% меньше сотовых станций, чем годом раньше

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Российские операторы на 60% сократили объемы установки новых базовых станций в 2022 году. По предварительной оценке, в прошлом году было запущено 25-30 тысяч станций, в то время как в 2021 году их было установлено 82 тысячи штук, пишет Коммерсантъ.

В первую очередь сокращение связано с дефицитом зарубежного оборудования Nokia, Ericsson и Huawei. Запасы в основном использовались для ремонта действующих сетей.

Операторы стали активнее использовать перераспределение частот, а также программно улучшать эффективность станций для поддержания качества связи, пишет iphones.ru.