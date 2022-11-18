российские компании устроили «гонку зарплат» из-за санкций

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Фактическая зарплата в России с учетом дополнительных начислений в третьем квартале выросла в среднем на 6,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года (на 5 тыс. руб., до 90,5 тыс. руб. до вычета налогов). Особенно это касается сферы строительства и логистики, испытывающих дефицит кадров, говорится в исследовании аналитиков базы данных заработных плат портала для поиска работы HeadHunter.

Авторы исследования изучили данные о совокупном доходе — их ежеквартально предоставляет больше 740 компаний из разных отраслей по всей России.

В качестве лидеров по росту фактических зарплат в третьем квартале называются строительство и транспортная логистика. Доход работников в этих отраслях вырос на 10% и 9% соответственно. В денежном эквиваленте на конец сентября они в среднем получали 68,8 тыс. и 58,6 тыс. руб. По мнению опрошенных РБК экспертов, это говорит о «гонке зарплат», когда работодатели стремительно поднимают зарплаты для привлечения кадров.

При этом доходы больше растут в тех отраслях, что испытывают дефицит кадров. Так, среди работников умственного труда зарплаты в среднем выросли на 5%. У работников физического труда, а также у массового и линейного персонала, которых на рынке труда становится все меньше, прирост в среднем был больше и составил 7%. Меньше всего вырос совокупный доход топ-менеджеров. Их зарплаты с учетом премий и бонусов увеличились на 4%.

Помимо зарплатной гонки другим трендом на рынке труда на фоне санкций стало поощрение менеджеров и управленцев экспертного уровня бонусами и премиями: их совокупный доход вырос на 7,3% и 8,5% соответственно, до 213 тыс. и 179 тыс. руб., пишет Коммерсантъ.