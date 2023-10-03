Российские бренды заняли 85% площадей ушедших иностранных ретейлеров

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Более 85% площадей после ухода крупных международных ретейлеров: шведского H&M и японского Uniqlo, на которых приходилось 79 тыс. кв. м, или 4% площадей, в 22 крупнейших московских ТЦ, заняли российские бренды. Об этом 3 октября «Известиям» сообщили аналитики консалтинговой компании NF Group.

Основными арендаторами их помещений стали Gloria Jeans, которая заняла 23% площадей, универмаг «Стокманн» — 16% и Befree — 11%, сообщили эксперты.

«На начало 2022 года H&M и Uniqlo занимали 4% площадей в топовых торговых центрах Москвы. Уход этих двух брендов был ощутим как для посетителей, так и для собственников помещений. Популярность этих марок, их ценовая политика и широта ассортимента обеспечивали высокий покупательский трафик и напрямую влияли на размер товарооборота», — сказали эксперты.

На помещения ушедших иностранных ретейлеров сохраняется высокий спрос благодаря качеству самих ТЦ, отделке магазинов и расположению — как правило, на первом и втором этаже у входа в торговые центры или в трафиковых галереях. Однако в некоторых торговых центрах собственники предпочитают не сдавать помещения малоизвестным брендам, а ждать арендаторов, которые будут генерировать высокий трафик и товарооборот, сопоставимые с их предшественниками, отметили аналитики.

«Потенциал российских игроков, работающих в категории «одежда и обувь», продолжает расти. Известные компании разработали новые форматы магазинов, запустили дополнительные линейки товаров и заняли активную позицию по поглощению торговых помещений. Большая часть помещений уже открылись, ретейлеры могут оценить все плюсы и минусы работы в условиях новой конкуренции и адаптации потребительского поведения. Надеемся, что в перспективе игроки смогут отработать все внутренние процессы, настроить правильную товарную матрицу и продолжить активное развитие в заданном русле, расширяя географию присутствия», — сказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.