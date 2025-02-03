"Россети" предлагают изменить расчет платежа за электричество

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Компания "Россети" предложила рассчитывать платежи за предоставление электричества опираясь на показатели максимальной фактической мощности потребления, а не времени пиковых нагрузок на систему. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы холдинга Андрея Рюмина главе правительства Михаилу Мишустину.

Инициатива связана с тем, что крупные потребители электричества переносят наиболее энергозатратные производственные процессы на ночь, когда нагрузка на энергосистему и тарифы на электричество уменьшаются. В результате таких переносов, следует из письма Дюмина, объемы оплаты услуг снижаются относительно показателей, заявленных во время принятия тарифно-балансовых решений.

Это приводит к росту недополученных доходов сетевых компаний и увеличению долговой нагрузки во всем секторе. Объем недополученных средств оценивается в 40 миллиардов рублей в год.

Компания предлагает использовать для расчета потребления фактическую мощность потребителей, соответствующую максимальным показателям почасового потребления в месяц без учета установленных системным оператором часов замера.

На прошедшем в декабре 2024 года совещании Минэнерго по данной проблеме признана актуальность предложенных изменений. Сейчас ведется работа по определению наиболее сбалансированного способа реализации инициативы.