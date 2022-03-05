Россельхознадзор разрешил 19 белорусским предприятиям возобновить поставки молока, мяса и кормов

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Россельхознадзор разрешил 19 белорусским предприятиям возобновить с 6 марта поставки в Россию мясной и молочной продукции, а также кормов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

"По результатам проведенных 5 марта переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с руководителем ветеринарной службы Республики Беларусь Иваном Смильгинь служба с 6 марта 2022 года отменяет ранее введенные временные ограничения и возобновляет поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной 19 предприятиями Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В частности, будут возобновлены поставки молочной продукции с полесского производственного участка "Милкавита", филиала Светлогорский "Калинковичского молочного комбината", предприятия "Верхний луг", "Октябрьского завода СОМ", предприятия "Беловежские сыры", "Кобринского маслодельно-сыродельного завода", солигорского филиала "Слуцкого сыродельного комбината", предприятий "Данон Шклов" и "Молоко".

Будут возобновлены поставки мясной продукции с птицефабрики "Рассвет" и ее отделения "Якимова Слобода", "Мясокомбината Ляховичи", "Слуцкого мясокомбината", предприятия "Мясоопт", "Белоруснефть-Особино" и "Солигорской пицефабрики". Поставки кормов будут разрешены с предприятий "Биоваст Лида", "Экомол Агро" и "Биоком", рассказали в ведомстве.

Фото: pixabay