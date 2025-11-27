Роскачество: Половина проверенного оливкового масла оказалась подделкой

Из 15 образцов проверенного оливкового масла в семи выявлен фальсификат. Об этом сообщили журналистам в Роскачестве.

Отмечается, что специалисты ведомства анализировали жирнокислотный состав. "Этот метод позволяет с высокой точностью выявить примеси других масел, например подсолнечного или рапсового, которые незаконно добавляют для снижения себестоимости", - говорится в сообщении ведомства.

При этом пять из семи марок-нарушителей были позиционированы как масло высшего сорта. Это - ТМ Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil, Vesuvio. Еще два - ТМ Columb, Olive Tree - заявлены как смесь оливковых масел, но экспертиза показала наличие иных примесей.

В Роскачестве обратили внимание, что недобросовестные производители легализуют фальсификат так: они пишут на бутылке, что это оливковое масло, но при таможенном декларировании используют код, который предназначен для смесей растительных масел и формально разрешает наличие других жиров.

По итогам проверки подтверждено качество и чистота торговых марок Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges, пишет РГ.