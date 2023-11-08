РФ и КНР заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов

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Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров 8 ноября заявил, что Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов в условиях роста товарооборота между двумя странами.

Он отметил, что, несмотря на происходящие геополитические изменения в мире, итоги внешней торговли говорят о взаимной заинтересованности и позитивном развитии партнерства двух стран.

«Сегодня Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов и <...> уверенно идут к обозначенной нашими лидерами задаче — $200 млрд двустороннего товарооборота», — сказал Комаров на открытии 4-го заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы».

Комаров сообщил, что по итогам 2023 года товарооборот между КНР и Россией демонстрирует положительную динамику. Рост по регионам ПФО превышает общероссийский показатель. В текущем году товарооборот увеличился на 58%, и возросла доля Китая в общем его объеме в пределах ПФО почти в два раза — с 13 до 22%.

Также, по его словам, в регионах ПФО продолжается работа по созданию и развитию точек экономического роста. Это особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки и другие площадки. Там созданы преференциальные условия для инвесторов. Комаров предположил, что китайским партнерам будет интересен данный формат. В регионах ПФО постепенно происходит структурная перестройка экономики благодаря тому, что она достаточно дифференцирована, и отраслевая специализация имеет значительный потенциал развития, добавил он.

Как указал Комаров, механизм межрегионального сотрудничества «Волга — Янцзы» в равной степени отвечает интересам России и КНР и соответствует содержанию российско-китайских отношений, имеющих характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Он подчеркнул, что взаимодействие в таком формате способствует экономическому развитию и углублению научно-образовательных и культурных связей между регионами двух стран, пишут "Известия".