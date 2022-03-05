Резко выросли цены и спрос на аренду жилья в Турции и Грузии

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Риэлторы, работающие на зарубежных рынках недвижимости, констатируют, что количество обращений россиян с запросами по поводу аренды жилья в Турции выросло в несколько раз, а цены — на десятки процентов.

По данным Shopper’s, цены на аренду квартир в Турции буквально за неделю поднялись как минимум на 30%. Издание приводит данные агентства Restproperty, работающего на турецком рынке недвижимости преимущественно с заявками россиян.

Эксперты заявляют, что спрос на аренду в Турции со стороны российских граждан вырос буквально за считанные дни минимум в четыре раза.

По данным риэлторов, в крупных городах Турции месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры начинается от 650 евро. На сайте Airbnb месячная цена аренды однокомнатной квартиры начинается от 60 000 руб., в Анталье — от 65 000 руб., в Алании — от 58 000 руб.

«Спрос небывалый, найти квартиру – проблема, предложений осталось мало, говорит сотрудник Restproperty. Положение осложняется тем, что многие опасаются сдавать жилье приезжим из России. По турецким законам хозяин не может выселить квартирантов, если у них не будет средств для оплаты жилья. Поэтому сейчас, когда рубль обесценивается, собственники не хотят сдавать жилье гражданам Украины и России», — приводит Shopper’s, мнение риэлторов из Restproperty.

Резко вырос спрос россиян также на аренду жилья в Грузии, куда граждане России также могут въехать без визы. Цены здесь пока не выросли.

Однако риэлторы предполагают, что изменения стоимости жилья более чем вероятно в случае дальнейшей эскалации общей ситуации в РФ в связи с последствиями для экономики и политики после начала военной спецоперации на Украине, пишет Обозрение.