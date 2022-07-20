Резиденты «Жигулевской долины» презентовали свои разработки на площадке ООО «Русагро-Саратов»

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Управляющая компания «Жигулевской долины» ГАУ «ЦИК СО» организует для резидентов технопарка бесплатные выездные бизнес-миссии, которые помогают инновационным компаниям найти точки взаимодействия с другими регионами и расширить географию своих заказчиков.

На днях состоялась выездная встреча на площадке ООО «Русагро-Саратов» – компании, входящей в группу компаний «Русагро» – крупнейшего вертикального агрохолдинга России.

«Русагро» занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 637 тыс. га. В 2015 г. по версии ряда инвестиционных банков Группа Компаний «Русагро» была признана одной из самых прибыльных и быстрорастущих компаний мира в потребительском сегменте в СНГ. Акции Компании торгуются на Лондонской и Московской биржах.

Основные активы Группы компаний «Русагро» расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае.

ООО «Русагро-Саратов» является одной из ведущих площадок ГК «РУСАГРО» по масложировому направлению и курирует закупочную деятельность в этом треке для всех производственных площадок.

Со стороны тольяттинского технопарка во встрече с руководством и специалистами холдинга приняли участие представители компаний ООО «Рена Солюшинс», ООО «Полимер Некст», ООО «Вектор».

В ходе бизнес-встречи директор производственной площадки ООО «Русагро-Саратов» Николай Луцев конкретизировал потребности компании в оборудовании, запасных частях и расходных материалах, сырье и услугах, особо акцентировав внимание в востребованности комплектующих для импортного оборудования и разработке импортозамещающих деталей и систем. Также Николай Сергеевич выразил готовность активного сотрудничества с резидентами «Жигулевской долины» по ряду запланированных масштабных проектов, в том числе в сфере импортозамещения.

Также в рамках визита на производство представители ООО «РЕНА Солюшинс» провели первоначальный аудит действующего оборудования. Запланирована поездка технических специалистов компании в ООО «Русагро-Саратов» для проведения детального аудита и подготовки коммерческого предложения.

По мнению участников, бизнес-миссия прошла успешно. Впереди большая адресная работа по реализации новых заказов и выводу оборудования и услуг резидентов технопарка на новые рынки.

Фото: пресс-служба технопарка