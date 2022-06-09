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Резиденты технопарка «Жигулевская долина» презентовали свои проекты РКЦ «Прогресс»

9 июня 2022 10:47
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Резиденты технопарка «Жигулевская долина» презентовали свои проекты РКЦ «Прогресс»

Самарский Ракетно-космический центр «Прогресс» посетила делегация представителей технопарка «Жигулевская долина», Регионального центра инжиниринга и компаний-резидентов технопарка.

АО «РКЦ «Прогресс» – ведущее российское предприятие и один из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей, космических комплексов дистанционного зондирования Земли и автоматических космических аппаратов прикладного назначения.

На встрече стороны обсудили возможные направления сотрудничества.

Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных компаний. Для этого в регионе создаются все необходимые условия, активно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

«Помощь начинающим предпринимателям, в том числе инновационным стартапам – одна из наших приоритетных задач. Мы на постоянной основе рассказываем про высокотехнологичные проекты в региональных и федеральных СМИ, презентуем инновационные разработки резидентов «Жигулевской долины» нашим индустриальным партнерам, крупным предприятиям и госкорпорациям. Эта форма поддержки наиболее востребована стартапами региона и позволяет рассказать о молодых разработчиках, помочь им быстрее вывести свои продукты на рынок», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В ходе встречи заместитель директора оператора инновационной деятельности региона, управляющей компании технопарка ГАУ «ЦИК СО» Игорь Смирнов рассказал техническим руководителям РКЦ «Прогресс» об опыте успешного взаимодействия технопарка с крупными индустриальными партнерами региона, в том числе по программе «Инновации на заказ». Представитель Регионального центра инжиниринга поделился возможностями РЦИ в сфере измерений, испытаний, реверс-инжиниринга, прототипирования и 3D-моделирования.

«Мы уделяем большое внимание налаживанию индустриального партнерства, которое позволяет реализовывать проекты наших резидентов на стратегически важных предприятиях России, – отметил Игорь Смирнов. – Ракетно-космическая отрасль относится к числу наиболее наукоемких направлений: она нацелена на внедрение инновационных решений, многие из которых могут быть предложены компаниями-резидентами «Жигулевской долины».

Резиденты «Жигулевской долины» презентовали собственные разработки, которые могут быть реализованы на мощностях РКЦ «Прогресс». Были представлены инновационные проекты компаний ООО «Рена Солюшинс», ООО «Инструм-Рэнд», ООО «ТольяттиДеталь Сервис», ООО ПК «Сириус-ТЛТ», ООО «Поволжская клининговая компания», ООО «Центр Технических Проектов», ООО «Возведение», ООО «3Дволк», ООО «Торговый индустриальный сервис», ООО «Торговый индустриальный сервис».

«Для нас встреча была очень полезной: мы постоянно находимся в поисках новых заказчиков в области автоматизации технологических процессов – сварки, гибких окрасок, сборочных процессов, – отметил генеральный директор резидента технопарка – ООО «РЕНА Солюшинс» Роман Рожков. – Среднему и малому бизнесу сложно напрямую налаживать контакты со столь крупными предприятиями, как РКЦ «Прогресс», поэтому мы благодарны технопарку «Жигулевская долина» за то, что эта встреча была организована, и у нас появилась возможность обозначить наши компетенции. Надеемся, что по итогам встречи представители РКЦ «Прогресс» сформулируют запрос на инновации в конкретных технологических процессах, где наш профессиональный опыт сможет найти своё применение».

По результатам встречи был выработан ряд предложений по дальнейшему сотрудничеству технопарка «Жигулевская долина» с РКЦ «Прогресс».

 

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