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Резидент «Жигулевской долины» испытает свою разработку на инфраструктуре дочки «Газпром нефти»

26 июля 2023 11:54
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Резидент «Жигулевской долины» испытает свою разработку на инфраструктуре дочки «Газпром нефти»

Резидент технопарка «Жигулевская долина» стал финалистом акселератора «Инновации и ТЭК» и теперь готовится к испытаниям своей разработки на мощностях дочернего предприятия ПАО «Газпром нефть». Тольяттинская компания ТПЭС («Технологии промышленного энергосервиса») представила проект «Интегратор токов и напряжений». Его реализация позволит сократить потребление электроэнергии на скважинах, оборудованных установками электроприводного центробежного насоса.

Мультикорпоративный акселератор, организатором которого выступают «Энерготехнохаб Петербург» и «Газпром нефть», призван отбирать и поддерживать передовые отечественные технологии. В нем участвуют зрелые проекты, готовые вывести свои разработки на пилотирование в корпорациях-партнёрах.

Проект вызвал интерес дочернего предприятия ПАО «Газпром нефть» – компании «Славнефть-Мегионнефтегаз», осуществляющей разработку нефтегазовых месторождений на территории Нижневартовского, Сургутского и Нефтеюганского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Теперь проект вступает в фазу предвнедрения: будет согласована инфраструктура, на которой в течение нескольких месяцев будут проходить испытания в режиме естественной эксплуатации, и уже по итогам этого этапа эксперты примут решение о целесообразности и экономической эффективности использования представленного интегратора на других объектах «Славнефть-Мегионнефтегаз».

«Подобные испытания на конкретных инфраструктурных объектах очень важны для любого высокотехнологичного проекта, – подчеркнул генеральный директор компании ТПЭС Дмитрий Потапов. – За несколько месяцев тестовой эксплуатации заказчик сможет убедиться в заявленных технологических характеристиках, подготовить технико-экономическое обоснование. Мы как производитель получаем обратную связь от промышленных пользователей, имеем возможность внести необходимые доработки».

В Самарской области создаются условия для развития бизнеса, в том числе высокотехнологического и инновационного. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал необходимость поддержки таких предприятий. На уровне регионе эту работу ведет областное минэкономразвития, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Стартапы на разных стадиях своего развития нуждаются в разных инструментах поддержки. Это и консультационные услуги, и организация участия в профильных выставках и федеральных конкурсах, и поиск потенциального инвестора или заказчика, - сказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. - Крупным компаниям интересны современные разработки, и мы активно вовлекаем наших индустриальных партнеров к совместной работе в этом направлении. Так, совместно с компанией РЖД мы неоднократно проводили конкурс разработок для дальнейшего внедрения в инфраструктуру Куйбышевской железной дороги. А совместно с компанией Далимо провели акселератор разработок в области фудтеха».

Оборудование ООО «ТПЭС» уже внедрено и успешно эксплуатируется на Жигулёвской ГЭС. Подписано соглашение с Октябрьской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД». Ранее компания получила поддержку «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по направлению «Новый бизнес», становилась номинантом престижных национальных премий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР-2021» и «Приоритет-2021».

«Технологии промышленного энергосервиса» – яркий пример стартапа, который эффективно взаимодействует с индустриальными партнёрами и превращается в успешный бизнес. Это демонстрация того, что в современных условиях, с уходом иностранных поставщиков, у отечественных компаний появляются новые ниши для импортозамещения. Подобные лучшие практики, безусловно, служат ориентиром для сообщества технологических стартапов, которое развивается в экосистеме «Жигулёвской долины», - отметил директор технопарка Александр Сергиенко.

Компания ТПЭС также тесно сотрудничает с ПАО «Татнефть»: один проект «ТПЭС» завершён и включен в корпоративную библиотеку лучших практик, а по второму проекту, с более сложным и дорогостоящим оборудованием заказчика, ведётся подготовка к выполнению НИОКР. Сам Дмитрий Потапов является экспертом научно-экспертного совета по мониторингу реализации законодательства в сфере энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности при Комитете Совета Федерации по экономической политике.

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