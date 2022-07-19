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Ретейлеры дадут гарантию на ввезенную в РФ по параллельному импорту технику

19 июля 2022 09:48
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ретейлеры дадут гарантию на ввезенную в РФ по параллельному импорту технику

Члены ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) - "М.Видео", "Эльдорадо", "Ситилинк", "Все инструменты", "Яндекс.Маркет", Ozon и DNS - предоставят годовую гарантию на поступившую в продажу в Россию по параллельному импорту сложную электронику: бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры. В случае маркетплейсов это также коснется техники, закупленной компаниями самостоятельно, рассказал президент АКИТ Артем Соколов газете "Известия".

По словам Соколова, сейчас ретейлеры не дают гарантии на электронику, обычно это прерогатива производителей устройств. Для продавцов это право, которое можно реализовать по собственному усмотрению. Он объяснил, что законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте пока не определен.

Также при таком импорте, когда в некоторых случаях продукцию ушедшего из РФ бренда можно ввезти без согласия правообладателя, инструкция, как и гарантийный срок будет именно для той страны, из которой товар ввезен. "То есть на нашей территории этот производитель уже не планирует обслуживать свой товар. <...> Именно для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей. Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя", - сказал глава АКИТ "Известиям".

Торговые сети, которые дадут гарантию на гаджеты и технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами о том, что они будут принимать устройства на ремонт по гарантии, отмечает газета.

В Роспотребнадзоре изданию добавили, что если продавцы установят гарантийный срок на год, это освободит потребителя от бремени самостоятельно доказывать причины возникновения недостатков в товаре. Там уточнили, что покупатель может в течение двух лет обратиться с претензиями на качество товара к продавцу при наличии доказательств появления недостатков до продажи, пишет ТАСС.

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