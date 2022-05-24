Ретейлеры Apple закрыли часть магазинов в России

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Несколько точек в разных городах России закрыла re:Store, в Санкт-Петербурге перестали работать четыре магазина iPort.



Сеть re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG), оператор розницы Apple, начал закрывать магазины в России, обратил внимание «Коммерсантъ». Согласно данным на сайте компании, временно закрыты восемь точек в Москве, четыре в Санкт-Петербурге, по одной — в Казани, Краснодаре и Челябинске плюс еще несколько в других городах: всего 87 магазинов.



Источник издания на рынке недвижимости сообщил, что IRG решила приостановить работу магазинов на три месяца, чтобы перестроить логистику. Сейчас ретейлер договаривается с собственниками помещений и «окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках», говорит он. По словам другого источника газеты, компания хочет наладить параллельный импорт. Собеседник газеты из числа управляющих ТЦ сообщил, что ему не известно о расторжении договоров аренды.



Закрывать магазины начал и сервисный центр iPort: по данным на его сайте, в Санкт-Петербурге временно закрыты четыре точки «по техническим причинам». Всего у сети 28 магазинов в разных регионах России.



Источник на рынке электроники назвал главными причинами закрытия точек дефицит товара и снижение спроса. Как ранее писал «Коммерсантъ», в апреле рынок смартфонов сократился на 30% по сравнению с прошлым годом, причем Apple в тройку лидеров по продажам в штуках не вошел (первое место занял Samsung, второе — Xiaomi, а третье — бренд Realme китайской BBK Electronics), сообщает РБК.



