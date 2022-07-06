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Рестораны быстрого питания под брендом KFC продолжат работать в России после того, как заведения компании Yum Brands сменят владельца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий организации.

«Большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжают работать в обычном режиме. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке», — раскрыли в пресс-службе судьбу бренда.

Там также отметили, что сейчас компания «рассматривает различные сценарии передачи принадлежащих ей в России активов локальному оператору». В компании заверили, что все варианты предусматривают сохранение рабочих мест и выполнение обязательств перед партнерами.

Ранее во вторник, 5 июля, Yum Brands Inc на своем сайте объявила, что продолжает обсуждать продажу ресторанов KFC и прав на франшизу в России местному покупателю. Когда заведения сменят владельца, компания планирует полностью покинуть страну.