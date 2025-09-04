Я нашел ошибку
Региону одобрен казначейский инфраструктурный кредит на сумму почти 675 млн рублей

4 сентября 2025 17:23
105
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Такое решение сегодня было принято по итогам рассмотрения заявки региона на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин.

️ "Доложил о проекте: средства будут направлены на создание сетей водоснабжения и водоотведения для комплекса по производству ксантановой камеди на территории ОЭЗ промышленно-производственного типа «Тольятти»» в составе трех объектов. Проектная документация будет разработана в октябре 2026 года, срок реализации проекта - 2026-2027 годы. Кроме средств инфраструктурного кредита, предусмотрены внебюджетные средства за счет управляющей компании АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»", - отметил глава региона.

Губернатор подчекнул, что это позволит гарантировать водоснабжение и водоотведение крупного резидента особой экономической зоны ООО «РУСКАМЕДЬ», который реализует уникальный проект по импортозамещению ксантановой камеди для нужд российской промышленности.

В свою очередь это будет способствовать увеличению дополнительных налоговых поступлений и доходов консолидированного бюджета региона.

"Благодарю Марата Шакирзяновича, Минстрой России, Фонд развития территорий, задействованные федеральные министерства и организации за взаимодействие и поддержку региона", - заключил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Самара

Новости по теме
Кроме того, один из осужденных совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.
04 сентября 2025, 18:26
В Самаре участники ОПГ признаны виновными в совершении нападений на местных жителей
Кроме того, один из осужденных совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки. Закон
2
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.
04 сентября 2025, 17:57
«Т Плюс» определила самых опытных наставников среди своих специалистов в Самарской области
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост. ЖКХ
57
Около 3 тысяч жителей города Снежное получили помощь врачей.
04 сентября 2025, 17:12
Бригада добровольцев в составе 7 врачей Самарской области оказывают помощь жителям ДНР в Снежном
Около 3 тысяч жителей города Снежное получили помощь врачей. Здравоохранение
104
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
204
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
438
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
498
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
509
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
407
Весь список