Региону одобрен казначейский инфраструктурный кредит на сумму почти 675 млн рублей

105

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Такое решение сегодня было принято по итогам рассмотрения заявки региона на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин.

️ "Доложил о проекте: средства будут направлены на создание сетей водоснабжения и водоотведения для комплекса по производству ксантановой камеди на территории ОЭЗ промышленно-производственного типа «Тольятти»» в составе трех объектов. Проектная документация будет разработана в октябре 2026 года, срок реализации проекта - 2026-2027 годы. Кроме средств инфраструктурного кредита, предусмотрены внебюджетные средства за счет управляющей компании АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»", - отметил глава региона.

Губернатор подчекнул, что это позволит гарантировать водоснабжение и водоотведение крупного резидента особой экономической зоны ООО «РУСКАМЕДЬ», который реализует уникальный проект по импортозамещению ксантановой камеди для нужд российской промышленности.

В свою очередь это будет способствовать увеличению дополнительных налоговых поступлений и доходов консолидированного бюджета региона.

"Благодарю Марата Шакирзяновича, Минстрой России, Фонд развития территорий, задействованные федеральные министерства и организации за взаимодействие и поддержку региона", - заключил Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства СО