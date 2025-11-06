Регион подводит итоги работы и готовится к федеральным мероприятиям в рамках эстафеты «Мои финансы»

151

Под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области-министра финансов Ольги Собещанской состоялось заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности в Самарской области. Участники подвели итоги масштабной работы за 2024 год и обозначили планы на перспективу, включая проведение ключевых федеральных мероприятий в регионе.



Руководитель регионального центра финансовой грамотности Елена Шурунова представила отчет о выполнении программы «Повышение финансовой грамотности населения Самарской области на 2024-2030 годы». За 9 месяцев 2025 года в мероприятиях приняли участие более 1 миллиона человек из всех муниципалитетов региона. Такой охват стал возможен благодаря активному участию местных администраций и адресной работе с различными социальными группами – от школьников и студентов до пенсионеров и предпринимателей.



О готовности региона к проведению значимых федеральных инициатив доложил руководитель управления государственного долга и финансовых рынков минфина области Алексей Жуков. Уже 19 ноября Самара станет центральной площадкой страны для старта VII этапа Всероссийской эстафеты «Мои финансы». Торжественная церемония, которая пройдет в СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» с участием экспертов Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России, будет посвящена актуальной теме «Рациональное потребление».



Кроме того, Самарская область официально заявила о намерении побороться за звание «Столица финансовой культуры» в рамках всероссийского конкурса.



Особое внимание на заседании уделили вопросу популяризации финансовой культуры среди трудовых коллективов. Заместитель управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев представил успешные кейсы совместной работы с крупными предприятиями региона. Он рассказал о проектах Банка России, которые помогают повышать уровень финансовой грамотности в трудовых коллективах: «Тьюторы на предприятиях», «Практичные финансы: от знаний к действиям», а также поделился успешным опытом взаимодействия с крупными работодателями Самарской области.



Подводя итоги заседания, председатель Координационного совета Ольга Собещанская подчеркнула стратегическую важность комплексного подхода к финансовому просвещению. «Финансовая культура — это основа благополучия каждого человека и стабильности региона в целом, — заявила Ольга Собещанская. — Ценно, что работа ведётся системно: в трудовых коллективах, семьях, с охватом всех возрастных групп. Самарская область продолжит эту работу, чтобы каждый житель мог уверенно принимать финансовые решения и эффективно управлять личным бюджетом».



Проведенное заседание подтвердило, что Самарская область не только успешно реализует текущие задачи в сфере финансовой грамотности, но и активно включается в общероссийские проекты, укрепляя свой статус одного из флагманов финансового просвещения в стране.

Фото: департамент информационной политики СО