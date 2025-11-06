Регион подводит итоги работы и готовится к федеральным мероприятиям в рамках эстафеты «Мои финансы»

Я нашел ошибку
Главные новости:
До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
0.3
EUR 93.51
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Регион подводит итоги работы и готовится к федеральным мероприятиям в рамках эстафеты «Мои финансы»

6 ноября 2025 13:53
151
Самарская область официально заявила о намерении побороться за звание «Столица финансовой культуры» в рамках всероссийского конкурса.

Под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области-министра финансов Ольги Собещанской состоялось заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности в Самарской области. Участники подвели итоги масштабной работы за 2024 год и обозначили планы на перспективу, включая проведение ключевых федеральных мероприятий в регионе.

Руководитель регионального центра финансовой грамотности Елена Шурунова представила отчет о выполнении программы «Повышение финансовой грамотности населения Самарской области на 2024-2030 годы». За 9 месяцев 2025 года в мероприятиях приняли участие более 1 миллиона человек из всех муниципалитетов региона. Такой охват стал возможен благодаря активному участию местных администраций и адресной работе с различными социальными группами – от школьников и студентов до пенсионеров и предпринимателей.

О готовности региона к проведению значимых федеральных инициатив доложил руководитель управления государственного долга и финансовых рынков минфина области Алексей Жуков. Уже 19 ноября Самара станет центральной площадкой страны для старта VII этапа Всероссийской эстафеты «Мои финансы». Торжественная церемония, которая пройдет в СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» с участием экспертов Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России, будет посвящена актуальной теме «Рациональное потребление».

Кроме того, Самарская область официально заявила о намерении побороться за звание «Столица финансовой культуры» в рамках всероссийского конкурса.

Особое внимание на заседании уделили вопросу популяризации финансовой культуры среди трудовых коллективов. Заместитель управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев представил успешные кейсы совместной работы с крупными предприятиями региона. Он рассказал о проектах Банка России, которые помогают повышать уровень финансовой грамотности в трудовых коллективах: «Тьюторы на предприятиях», «Практичные финансы: от знаний к действиям», а также поделился успешным опытом взаимодействия с крупными работодателями Самарской области.

Подводя итоги заседания, председатель Координационного совета Ольга Собещанская подчеркнула стратегическую важность комплексного подхода к финансовому просвещению. «Финансовая культура — это основа благополучия каждого человека и стабильности региона в целом, — заявила Ольга Собещанская. — Ценно, что работа ведётся системно: в трудовых коллективах, семьях, с охватом всех возрастных групп. Самарская область продолжит эту работу, чтобы каждый житель мог уверенно принимать финансовые решения и эффективно управлять личным бюджетом».

Проведенное заседание подтвердило, что Самарская область не только успешно реализует текущие задачи в сфере финансовой грамотности, но и активно включается в общероссийские проекты, укрепляя свой статус одного из флагманов финансового просвещения в стране.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
06 ноября 2025, 16:15
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы. Транспорт
103
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
06 ноября 2025, 15:32
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана.  Спорт
115
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
06 ноября 2025, 15:25
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона. Спорт
158
В центре внимания
Дмитрий Чернышенко вместе с Вячеславом Федорищевым оценил образовательную инфраструктуру Самарской области. 
6 ноября 2025  14:45
В Самару с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко
305
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
560
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
602
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
957
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
800
Весь список