Праздник для любителей мюзиклов и музыки.
На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
С 15 по 19 сентября в Каспийске (Дагестан) проходит Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра».
Сборная Самарской области выиграла «Матч добра»
Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.
20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками
Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы.
Эксперт: антисептики для рук могут быть опасны
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.
19 сентября в регионе без осадков, до +23°С
С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.
ГУ МЧС СО: о пожарной безопасности в банях и саунах
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
Развитие производств и вопросы бизнеса: Антон Емельяненко с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск

18 сентября 2025 17:05
145
Представители бизнес-сообщества смогли задать волнующие вопросы, поделиться сложностями, с которыми они столкнулись в своей деятельности.

Врио вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск. Вместе с главой города Алексеем Коробковым они посетили ряд площадок местных производителей. 

Одной из точек рабочего визита стало производство компании Изомер. Здесь изготавливают автохимию: растворители, обезжириватели, аэрозоли. Продукцию поставляют на крупнейшие автозаводы по всей России. Коллектив предприятия с первых дней СВО помогает российским военным.
Сотрудники регулярно собирают и отправляют «за ленту» гуманитарную помощь: оборудование, экипировку, а также собственную продукцию для обслуживания боевых машин.

Врио вице-губернатора также посетил площадки компании «Проминдустрия» по производству монтажной арматуры и компании «Сакрет Руссланд» по производству сухих строительных смесей. Антон Емельяненко оценил ход развития производств и пообщался с руководством предприятий. 

Еще одной целью рабочего визита стала встреча с предпринимателями Новокуйбышевска. «По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы регулярно большой командой Правительства региона выезжаем в муниципалитеты, чтобы посетить местные производства, лично пообщаться с представителями бизнес-сообщества. Это помогает нам получить обратную связь о состоянии делового климата, о действующих мерах поддержки и тех инструментах, которые сегодня необходимы бизнесу для стабильной и комфортной работы на территории региона», - обратился к присутствующим Антон Емельяненко. 

Представители бизнес-сообщества смогли задать волнующие вопросы, поделиться сложностями, с которыми они столкнулись в своей деятельности. Это, в первую очередь, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, контрольно-надзорными органами. 

Участники встречи также задавали вопросы о мерах поддержки для социальных предприятий, участии представителей сегмента МСП в госзакупках, о программах поддержки для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья. 

Предпринимательница Алена Чичкова развивает в Новокуйбышевске тренинги для молодежи по популяризации предпринимательства и развитию управленческих компетенций. Проект поддерживает городская администрация - финансирование позволит вовлечь в проект около 300 ребят от 14 лет. «Сегодня уже 20 молодых людей показали хорошие результаты и заинтересованность. Мы планируем следующий этап по созданию ребятами собственных бизнес-планов. Возможно ли подключить к их подготовке региональный институт развития инновационной деятельности «Стартап Самара» в качестве наставников и приглашенных экспертов?» - спросила Алена Чичкова. 

Антон Емельяненко отметил, что вовлечение молодых людей в предпринимательство - это значимая инициатива и к реализации такого проекта подключатся все институты развития бизнеса, чтобы рассказать ребятам о своей деятельности, о производствах, работающих в Самарской области и о возможностях, созданных в регионе для успешной работы бизнеса. 

На встрече также присутствовали руководители институтов поддержки предпринимателей и инвесторов. Они презентовали действующие инструменты и проконсультировали предпринимателей по вопросам подачи заявок, привлечению льготного финансирования, участию в действующих программах. 
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

