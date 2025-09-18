Развитие производств и вопросы бизнеса: Антон Емельяненко с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск

145

Врио вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск. Вместе с главой города Алексеем Коробковым они посетили ряд площадок местных производителей.

Одной из точек рабочего визита стало производство компании Изомер. Здесь изготавливают автохимию: растворители, обезжириватели, аэрозоли. Продукцию поставляют на крупнейшие автозаводы по всей России. Коллектив предприятия с первых дней СВО помогает российским военным.

Сотрудники регулярно собирают и отправляют «за ленту» гуманитарную помощь: оборудование, экипировку, а также собственную продукцию для обслуживания боевых машин.

Врио вице-губернатора также посетил площадки компании «Проминдустрия» по производству монтажной арматуры и компании «Сакрет Руссланд» по производству сухих строительных смесей. Антон Емельяненко оценил ход развития производств и пообщался с руководством предприятий.

Еще одной целью рабочего визита стала встреча с предпринимателями Новокуйбышевска. «По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы регулярно большой командой Правительства региона выезжаем в муниципалитеты, чтобы посетить местные производства, лично пообщаться с представителями бизнес-сообщества. Это помогает нам получить обратную связь о состоянии делового климата, о действующих мерах поддержки и тех инструментах, которые сегодня необходимы бизнесу для стабильной и комфортной работы на территории региона», - обратился к присутствующим Антон Емельяненко.

Представители бизнес-сообщества смогли задать волнующие вопросы, поделиться сложностями, с которыми они столкнулись в своей деятельности. Это, в первую очередь, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, контрольно-надзорными органами.

Участники встречи также задавали вопросы о мерах поддержки для социальных предприятий, участии представителей сегмента МСП в госзакупках, о программах поддержки для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья.

Предпринимательница Алена Чичкова развивает в Новокуйбышевске тренинги для молодежи по популяризации предпринимательства и развитию управленческих компетенций. Проект поддерживает городская администрация - финансирование позволит вовлечь в проект около 300 ребят от 14 лет. «Сегодня уже 20 молодых людей показали хорошие результаты и заинтересованность. Мы планируем следующий этап по созданию ребятами собственных бизнес-планов. Возможно ли подключить к их подготовке региональный институт развития инновационной деятельности «Стартап Самара» в качестве наставников и приглашенных экспертов?» - спросила Алена Чичкова.

Антон Емельяненко отметил, что вовлечение молодых людей в предпринимательство - это значимая инициатива и к реализации такого проекта подключатся все институты развития бизнеса, чтобы рассказать ребятам о своей деятельности, о производствах, работающих в Самарской области и о возможностях, созданных в регионе для успешной работы бизнеса.

На встрече также присутствовали руководители институтов поддержки предпринимателей и инвесторов. Они презентовали действующие инструменты и проконсультировали предпринимателей по вопросам подачи заявок, привлечению льготного финансирования, участию в действующих программах.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области