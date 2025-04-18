Raiffeisen Bank отказался продавать бизнес в России

95

Австрийский банк Raiffeisen Bank International принял решение приостановить процесс продажи своего российского подразделения. Данная информация была опубликована в газете Financial Times.

«Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк, все еще ведущий бизнес в России, прекратил попытки продать свое подразделение в стране», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это происходит на фоне улучшения отношений между США и Россией. Банк, под давлением зарубежных властей, уже долгое время рассматривает возможность выхода из бизнеса в РФ, однако судебные разбирательства и заморозка акций значительно усложнили этот процесс.

В частности, российский суд наложил взыскание на сумму два миллиарда евро. Теперь, когда намечается сближение между Вашингтоном и Москвой, Raiffeisen решил остановить попытки продажи, чтобы оценить политическую ситуацию. В то же время он продолжает соблюдать требования Европейского центрального банка по сворачиванию бизнеса в России. Банк уже понес убытки из-за судебных решений, потеряв почти миллиард долларов в последнем квартале, пишет Ура.ру.