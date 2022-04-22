Работодателям разрешили временно переводить работников в другие компании без увольнения

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Как быть самарцам, если компания временно приостанавливает работу? Теперь сотрудники такого предприятия могут на время трудоустроиться к другому работодателю, не увольняясь с основного места работы. Такая антикризисная мера позволит работникам сохранить свой доход, а работодателям — приостановить выплаты сотрудникам. Подробности — в статье SuperJob.



Правительство РФ утвердило порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий (Постановление Правительства РФ от 30 марта 2022 года № 511).



В соответствии с Постановлением, работодатели, которые вынуждено приостановили свою работу, имеют право временно переводить своих работников к другим работодателям на условиях срочного трудового договора. Такая возможность будет прежде всего актуальна для сотрудников предприятий и организаций, которые объявили о временной приостановке работы в России без намерения полностью прекратить деятельность в нашей стране.



Как это работает



Процедура такого перевода заключается в следующем:



1) При принятии решения о временной приостановке деятельности работодатель обязан уведомить органы службы занятости в течение 3 рабочих дней после принятия соответствующего решения.



2) Центр занятости населения при наличии потребности в работниках соответствующего профиля у других работодателей направляет работнику «приостановленной организации» предложение о временном переводе его к другому работодателю с указанием должности (профессии, специальности), условий оплаты труда, условий труда на рабочем месте, других условий. Также Центр занятости извещает о такой возможности действующего работодателя работника.



3) При согласии работника с поступившим предложением он может заключить с другим работодателем срочный трудовой договор с возможностью его продления по соглашению сторон не позднее чем до 31 декабря 2022 г. при наличии согласия работодателя, с которым первоначально заключен трудовой договор. Первоначально заключенный трудовой договор приостанавливается на срок действия срочного трудового договора у другого работодателя. Если другой работодатель откажет в заключении срочного трудового договора, первоначально заключенный трудовой договор продолжает действовать в полном объеме.



4) Если срочный трудовой договор будет заключен с другим работодателем по указанной схеме, работник выполняет работу только по такому срочному договору. То есть обязанности перед первоначальным работодателем временно приостанавливаются. На это же время приостанавливается и выполнение обязанностей первоначального работодателя по отношению к работнику (по выплате заработной платы, предоставлению отпуска и прочее).



Такая схема работы возможна до конца текущего года.



Плюсы временного перевода для работника и работодателя



Для работодателя: возможность временно приостановить выплаты в отношении работника. Если трудовой договор с работником будет приостановлен, обязанности по выплате заработной платы (и других выплат) также приостанавливаются.



Для работника: возможность сохранить (а в некоторых случаях и увеличить) свой ежемесячный доход. При приостановке деятельности компании, как правило, объявляется простой, в период которого работникам выплачивается либо 2/3 от среднего заработка, либо 2/3 от оклада (в зависимости от причин возникновения простоя). Но во всех случаях простоя работник потеряет в привычном заработке. Временный перевод к другому работодателю позволит не только сохранить примерно прежний уровень заработка, но и в отдельных случаях увеличить его — все будет зависеть от условий, которые может предложить «временный» работодатель.