Работодатели стали в три раза чаще предлагать возможности для переобучения

Эксперты Авито Работы провели исследование рынка труда в 1 полугодии 2024 года и выяснили, что в условиях дефицита кадров работодатели стали чаще предлагать соискателям возможности для переобучения и переквалификации. Число вакансий с такими предложениями увеличилось в 3,2 раза (+230%) в сравнении с 1 полугодием 2023 года. При этом интерес кандидатов к вакансиям с обучением на новом рабочем месте вырос в 1,6 раза (+58%) год к году.
Стоит заметить, что средние зарплатные предложения по вакансиям с переобучением выросли на 75% с 1 полугодия 2023 года, составив 127 677 рублей в месяц при полном рабочем дне.
Заметно чаще возможности для переобучения и переквалификации стали предлагать водителям спецтехники (+397%), водителям бульдозера (+330%) и слесарям (+264%).
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Каким специалистам стали чаще предлагать возможности для переобучения и переквалификации
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Специальность
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Прирост числа вакансий, %, I полугодие 2023/I полугодие 2024
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Водитель спецтехники
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+397%
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Водитель бульдозера
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+330%
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Слесарь
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+264%
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Водитель-экспедитор
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+207%
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Автослесарь
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+149%
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Сварщик
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+126%
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Машинист
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+65%
«В сфере транспорта и логистики необходимость эффективных цепочек поставок требует привлечения квалифицированных специалистов. В условиях дефицита компании готовы переобучать сотрудников и помогать им в получении должной квалификации. Работодатели предлагают заинтересованным соискателям пройти дополнительное обучение по профессии или сменить свою квалификацию по схожей специальности. Таким образом, компании закрывают свои кадровые потребности и предоставляют новые рабочие места», — комментирует Артем Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы