Работодатели стали в три раза чаще предлагать возможности для переобучения

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Эксперты Авито Работы провели исследование рынка труда в 1 полугодии 2024 года и выяснили, что в условиях дефицита кадров работодатели стали чаще предлагать соискателям возможности для переобучения и переквалификации. Число вакансий с такими предложениями увеличилось в 3,2 раза (+230%) в сравнении с 1 полугодием 2023 года. При этом интерес кандидатов к вакансиям с обучением на новом рабочем месте вырос в 1,6 раза (+58%) год к году.

Стоит заметить, что средние зарплатные предложения по вакансиям с переобучением выросли на 75% с 1 полугодия 2023 года, составив 127 677 рублей в месяц при полном рабочем дне.

Заметно чаще возможности для переобучения и переквалификации стали предлагать водителям спецтехники (+397%), водителям бульдозера (+330%) и слесарям (+264%).

Каким специалистам стали чаще предлагать возможности для переобучения и переквалификации

Специальность Прирост числа вакансий, %, I полугодие 2023/I полугодие 2024 Водитель спецтехники +397% Водитель бульдозера +330% Слесарь +264% Водитель-экспедитор +207% Автослесарь +149% Сварщик +126% Машинист +65%

«В сфере транспорта и логистики необходимость эффективных цепочек поставок требует привлечения квалифицированных специалистов. В условиях дефицита компании готовы переобучать сотрудников и помогать им в получении должной квалификации. Работодатели предлагают заинтересованным соискателям пройти дополнительное обучение по профессии или сменить свою квалификацию по схожей специальности. Таким образом, компании закрывают свои кадровые потребности и предоставляют новые рабочие места», — комментирует Артем Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы