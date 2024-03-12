Работодатели Поволжья увеличили число вакансий для инвалидов на 29%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также команды Самарской области стали победителями и призерами первенства ПФО в различных возрастных группах.
Команда из Самарской области стала победителем чемпионата ПФО по фитнес-аэробике в дисциплине аэробика (5 человек)
Песков: за безопасность российских регионов отвечает Минобороны РФ
Песков: за безопасность российских регионов отвечает Минобороны РФ
В Самаре на проезжей части Заводского шоссе провалился асфальт
В Самаре на проезжей части Заводского шоссе провалился асфальт
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
В Тольятти директор задолжал работнику 77 тыс. рублей
В Тольятти директор задолжал работнику 77 тыс. рублей
Самарцев предупреждают о магнитных бурях в конце марта
Самарцев предупреждают о магнитных бурях в конце марта
В Сызрани сотрудники МЧС оттачивали свое мастерство на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП
В Сызрани сотрудники МЧС оттачивали свое мастерство на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.63
-0.12
EUR 99.13
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
СОУНБ приглашает посетить новый цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Работодатели Поволжья увеличили число вакансий для инвалидов на 29%

12 марта 2024 09:20
200
Работодатели Поволжья увеличили число вакансий для инвалидов на 29%

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда Поволжья и выяснили, что работодатели стали чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. Число инклюзивных вакансий в регионах ПФО за год выросло на 29% и достигает почти 8 000 вакансий, доступных инвалидам.

C начала 2024 года приволжские работодатели каждый месяц размещали почти 8 000 новых вакансий, доступных соискателям с инвалидностью. Это на 29% больше, чем в начале 2023 года.

Прямо сейчас в ПФО открыто наибольшее число вакансий, доступных соискателям с инвалидностью в сфере продажи и клиентского обслуживания (47% или более 3 700 новых вакансий). Также 19% вакансий для соискателей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) размещены в сфере транспорта и логистики, а также доставки товаров.

Кроме того, множество вакансий (12%) для инвалидов размещают компании, которые ищут административный персонал, а именно секретарей, офис-менеджеров, администраторов залов или офисов. Остаётся открытой и предлагает 12% вакансий для соискателей в ОВЗ сфера рабочего персонала.

При этом, если сравнивать с прошлым годом, а также судя по количеству новых открытых рабочих мест, в ПФО решили пойти в сторону инклюзии работодатели из сферы сельского хозяйства – эти компании увеличили число вакансий для инвалидов на 267%. Еще на 246% за год вырос спрос на работников с ОВЗ у компаний из сферы добычи сырья.

Ещё одно важное изменение на рынке труда: на 123% выросло количество новых вакансий для соискателей с инвалидностью в сфере рабочих профессий и специальностей. Также на 59% увеличилось число рабочих мест для инвалидов в производственной сфере регионов ПФО. Работодатели из розничной торговли нарастили объем инклюзивных вакансий по сравнению с прошлым годом на 80%.

«Тема инклюзии и трудоустройства соискателей с инвалидностью всегда остаётся актуальной. Несмотря на то, что для работодателей по закону установлены квоты по приёму инвалидов на работу, большая часть респондентов-работников, которых мы опросили не подозревает о существовании таких квот или льгот в своих компаниях. Знают о существовании таких квот в своих компаниях лишь 19%. А 50% честно заявили, что у них на работе таких квот либо нет, либо нет такой практики.

При этом 40% жителей ПФО уверены, что тренд роста количества льгот для особых групп людей (люди с ограниченными возможностями, малочисленные народы и т.д.) будет только увеличиваться в ближайшие годы и окажет влияние как на их компании, так и на рынок труда в целом», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
12 марта 2024  13:48
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
84
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
12 марта 2024  13:30
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
108
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
12 марта 2024  12:11
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
192
каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели
12 марта 2024  10:14
Каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели
214
Приоритетной задачей развития внутреннего и въездного туризма названо создание новых центров притяжения, которые привлекут в регион гостей высоким качеством сервиса и развитой инфраструктурой.
11 марта 2024  18:13
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
684
Весь список