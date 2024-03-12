Работодатели Поволжья увеличили число вакансий для инвалидов на 29%

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Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда Поволжья и выяснили, что работодатели стали чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. Число инклюзивных вакансий в регионах ПФО за год выросло на 29% и достигает почти 8 000 вакансий, доступных инвалидам.

C начала 2024 года приволжские работодатели каждый месяц размещали почти 8 000 новых вакансий, доступных соискателям с инвалидностью. Это на 29% больше, чем в начале 2023 года.

Прямо сейчас в ПФО открыто наибольшее число вакансий, доступных соискателям с инвалидностью в сфере продажи и клиентского обслуживания (47% или более 3 700 новых вакансий). Также 19% вакансий для соискателей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) размещены в сфере транспорта и логистики, а также доставки товаров.

Кроме того, множество вакансий (12%) для инвалидов размещают компании, которые ищут административный персонал, а именно секретарей, офис-менеджеров, администраторов залов или офисов. Остаётся открытой и предлагает 12% вакансий для соискателей в ОВЗ сфера рабочего персонала.

При этом, если сравнивать с прошлым годом, а также судя по количеству новых открытых рабочих мест, в ПФО решили пойти в сторону инклюзии работодатели из сферы сельского хозяйства – эти компании увеличили число вакансий для инвалидов на 267%. Еще на 246% за год вырос спрос на работников с ОВЗ у компаний из сферы добычи сырья.

Ещё одно важное изменение на рынке труда: на 123% выросло количество новых вакансий для соискателей с инвалидностью в сфере рабочих профессий и специальностей. Также на 59% увеличилось число рабочих мест для инвалидов в производственной сфере регионов ПФО. Работодатели из розничной торговли нарастили объем инклюзивных вакансий по сравнению с прошлым годом на 80%.

«Тема инклюзии и трудоустройства соискателей с инвалидностью всегда остаётся актуальной. Несмотря на то, что для работодателей по закону установлены квоты по приёму инвалидов на работу, большая часть респондентов-работников, которых мы опросили не подозревает о существовании таких квот или льгот в своих компаниях. Знают о существовании таких квот в своих компаниях лишь 19%. А 50% честно заявили, что у них на работе таких квот либо нет, либо нет такой практики.

При этом 40% жителей ПФО уверены, что тренд роста количества льгот для особых групп людей (люди с ограниченными возможностями, малочисленные народы и т.д.) будет только увеличиваться в ближайшие годы и окажет влияние как на их компании, так и на рынок труда в целом», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.