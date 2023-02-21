Путин заявил о продолжении программы бесплатной газификации

99

Программа бесплатной газификации в России будет продолжена. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, пишут "Известия".

«Продолжим и программу бесплатной газификации. Уже приняты решения распространить ее на социальные объекты, детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе, они всегда смогут обратиться за подключением», — заявил он.

Глава государства также рассказал, что с этого года начинается большая программа по ремонту систем ЖКХ. В течение десяти лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн рублей.