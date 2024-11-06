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Путин по видеосвязи принял участие в спуске на воду атомного ледокола «Чукотка»

6 ноября 2024 23:03
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Россия — мировой лидер в разработке, производстве и эксплуатации ледоколов всех типов и единственная страна, обладающая атомными кораблями этого класса.

Президент по видеосвязи принял участие в спуске на воду атомного ледокола «Чукотка».

Россия — мировой лидер в разработке, производстве и эксплуатации ледоколов всех типов и единственная страна, обладающая атомными кораблями этого класса. Ледокол «Чукотка» стал четвертым спущенным на воду атомоходом проекта 22220.

Атомоход имеет водоизмещение более 33 тысяч тонн и способен преодолевать льды толщиной до трех метров. В движение его приводят два атомных реактора РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Одной загрузки топлива хватает кораблю на 7 лет активной работы.

Ледокольный флот играет ключевую роль в развитии новой мировой магистрали — Северного морского пути.

 

Фото:   скриншот видео

Теги: Путин

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