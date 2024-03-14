Путин отменил передачу активов Danone в РФ во временное управление Росимущества

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Президент РФ Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Danone присутствовала в РФ с 1992 года. В середине октября 2022 года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля 2023 года Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия", принадлежавшая компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", перешла во временное управление Росимущества. Опубликованный в среду указ отменяет эту передачу.

В сентябре Danone в России был переименован в Health & Nutrition и начал использовать новый логотип, пишет РИА Новости.