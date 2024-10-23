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Производители мебели региона представили свою продукцию на отраслевой выставке «ПИР Экспо» в Москве

23 октября 2024 16:47
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Выставка открывает возможности для установления полезных контактов и заключения выгодных договоров.

С 21 по 24 октября в Москве проходит выставка индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» - крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa. 

На коллективном стенде Самарской области, организованным минэкономразвития региона, представлены компании, которые занимаются производством мебели. О необходимости помогать местным производителям в продвижении их продукции неоднократно говорил губернатор Вячеслав Федорищев. 

Среди участников регионального стенда – мебельная фабрика «CorsaStyle». Возможность представить свою продукцию на профильной выставке она получила благодаря участию в региональном конкурсе компаний «Достояние губернии-2023». Фабрика была отмечена специальным призом от минэкономразвития и центра "Мой бизнес".

«Как многолетние партнеры конкурса «Достояние губернии» мы совместно с организаторами ежегодно отмечаем лучших производителей Самарской области. В прошлом году мы поощрили специальным призом мебельную фабрику, которая показывает хорошую динамику. Уверен, что участие в профильной выставке поможет компании в поиске новых клиентов, налаживании деловых связей и дальнейшем развитии предприятия», - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

С 2011 года «CorsaStyle» производит дизайнерскую мягкую мебель для предприятий сегмента HoReCa. Из маленькой мастерской она выросла до большого производства и сегодня представлена в более чем в 500 заведениях индустрии гостеприимства по всей территории России.

«Мы рады представить нашу мебель в этом огромном выставочном комплексе, познакомиться с новыми заказчиками, заключить договора. Спасибо минэкономразвития Самарской области за эту возможность. Всем предпринимателям советую обращаться в центры «Мой бизнес» - там всегда помогут, проконсультируют, специалисты делают практически всю работу за вас», - рассказала руководитель мебельной фабрики Corsastyle Ольга Куканова.

В экспозиции «ПИР Экспо» принимают участие более 720 компаний из России и других стран. Они представляют наиболее актуальные разработки в сфере оборудования, продуктов питания и расходных материалов для гостиничного, ресторанного бизнеса и сферы Retail.

«ПИР Экспо» – это еще и территория нетворкинга, бизнеса и идей. 

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

 

Теги: Самара

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