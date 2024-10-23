Производители мебели региона представили свою продукцию на отраслевой выставке «ПИР Экспо» в Москве

59

С 21 по 24 октября в Москве проходит выставка индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» - крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa.



На коллективном стенде Самарской области, организованным минэкономразвития региона, представлены компании, которые занимаются производством мебели. О необходимости помогать местным производителям в продвижении их продукции неоднократно говорил губернатор Вячеслав Федорищев.



Среди участников регионального стенда – мебельная фабрика «CorsaStyle». Возможность представить свою продукцию на профильной выставке она получила благодаря участию в региональном конкурсе компаний «Достояние губернии-2023». Фабрика была отмечена специальным призом от минэкономразвития и центра "Мой бизнес".



«Как многолетние партнеры конкурса «Достояние губернии» мы совместно с организаторами ежегодно отмечаем лучших производителей Самарской области. В прошлом году мы поощрили специальным призом мебельную фабрику, которая показывает хорошую динамику. Уверен, что участие в профильной выставке поможет компании в поиске новых клиентов, налаживании деловых связей и дальнейшем развитии предприятия», - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



С 2011 года «CorsaStyle» производит дизайнерскую мягкую мебель для предприятий сегмента HoReCa. Из маленькой мастерской она выросла до большого производства и сегодня представлена в более чем в 500 заведениях индустрии гостеприимства по всей территории России.



«Мы рады представить нашу мебель в этом огромном выставочном комплексе, познакомиться с новыми заказчиками, заключить договора. Спасибо минэкономразвития Самарской области за эту возможность. Всем предпринимателям советую обращаться в центры «Мой бизнес» - там всегда помогут, проконсультируют, специалисты делают практически всю работу за вас», - рассказала руководитель мебельной фабрики Corsastyle Ольга Куканова.



В экспозиции «ПИР Экспо» принимают участие более 720 компаний из России и других стран. Они представляют наиболее актуальные разработки в сфере оборудования, продуктов питания и расходных материалов для гостиничного, ресторанного бизнеса и сферы Retail.



«ПИР Экспо» – это еще и территория нетворкинга, бизнеса и идей.

Фото: департамент информационной политики Самарской области