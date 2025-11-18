Я нашел ошибку
Главные новости:
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод
Им стало прилагательное «парасоциальный».
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора
Разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.
Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует
Глава региона напомнил, как важна память о подвигах, ставших частью истории, и о людях, ковавших славу тогда Куйбышевской, а сейчас Самарской области.
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся жителей Самарской области
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"
Производители климатического оборудования региона представили продукцию на международной выставке

18 ноября 2025 16:20
На коллективном стенде региона, представлены три компании.

В выставочном комплексе «Крокус Экспо» состоялась выставка «Мир климата ОСЕНЬ 2025», которая стала частью масштабного отраслевого события «МЕГАПОЛИС ЭКСПО: технологии и решения».

На коллективном стенде региона, организованном при поддержке министерства экономического развития Самарской области и регионального центра «Мой бизнес», представлены три компании: производитель оборудования для систем вентиляции и кондиционирования ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция», производитель взрывозащищенных холодильных агрегатов ООО «Новейшие Коммуникационные Системы», поставщик климатического оборудования ООО «Торговый Дом «МОНОЛИТ».

Расширять возможности для сбыта продукции местных производителей - один из ключевых инструментов поддержки бизнеса, отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
«Участники коллективного стенда имеют возможность презентовать свою продукцию и услуги заказчикам из смежных рынков, провести прямые переговоры, ознакомиться с последними тенденциями отрасли», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

«Участие в рамках МЕГАПОЛИС ЭКСПО даёт нам доступ к объединённой аудитории трёх выставок – это возможность привлечь больше целевых заказчиков, выйти на смежные рынки и заключить больше реальных контрактов всего за 4 дня. Под эгидой министерства экономического развития и инвестиций Самарской области выставка предоставляет нам уникальную возможность презентовать продукцию именно тем, кто принимает решения: от закупщиков и девелоперов до представителей муниципальных структур», – отметил коммерческий директор ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция» Иван Федотенков.

Поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Компании Самарской области могут подать заявку на участие в федеральных выставках на сайте mybiz63.ru и представить свою продукцию в составе коллективного стенда региона.

 

Фото:  лепартамент информационной политики СО

Теги: Самара

В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
185
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
217
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
384
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
334
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1667
