Производители климатического оборудования региона представили продукцию на международной выставке

В выставочном комплексе «Крокус Экспо» состоялась выставка «Мир климата ОСЕНЬ 2025», которая стала частью масштабного отраслевого события «МЕГАПОЛИС ЭКСПО: технологии и решения».



На коллективном стенде региона, организованном при поддержке министерства экономического развития Самарской области и регионального центра «Мой бизнес», представлены три компании: производитель оборудования для систем вентиляции и кондиционирования ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция», производитель взрывозащищенных холодильных агрегатов ООО «Новейшие Коммуникационные Системы», поставщик климатического оборудования ООО «Торговый Дом «МОНОЛИТ».



Расширять возможности для сбыта продукции местных производителей - один из ключевых инструментов поддержки бизнеса, отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

«Участники коллективного стенда имеют возможность презентовать свою продукцию и услуги заказчикам из смежных рынков, провести прямые переговоры, ознакомиться с последними тенденциями отрасли», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.



«Участие в рамках МЕГАПОЛИС ЭКСПО даёт нам доступ к объединённой аудитории трёх выставок – это возможность привлечь больше целевых заказчиков, выйти на смежные рынки и заключить больше реальных контрактов всего за 4 дня. Под эгидой министерства экономического развития и инвестиций Самарской области выставка предоставляет нам уникальную возможность презентовать продукцию именно тем, кто принимает решения: от закупщиков и девелоперов до представителей муниципальных структур», – отметил коммерческий директор ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция» Иван Федотенков.



Поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Компании Самарской области могут подать заявку на участие в федеральных выставках на сайте mybiz63.ru и представить свою продукцию в составе коллективного стенда региона.

Фото: лепартамент информационной политики СО