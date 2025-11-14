Производитель алюминиевых полуфабрикатов наращивает объемы продукции и модернизирует мощности

124

Промышленные предприятия Самарской области уверенно наращивают объемы выпускаемой продукции и инвестируют в свое развитие. Самарский металлургический завод является крупнейшим в России предприятием по производству алюминиевых полуфабрикатов.

Один из цехов завода оснащен крупнейшим в мире вертикальным прессом усилием 75 тысяч тонн. Продукция применяется в самых разных сферах: автомобильной, аэрокосмической отраслях, коммерческом транспорте, на рынках упаковки и промышленных решений, строительства зданий и сооружений. Ни один самолет или вертолет в стране не обходится без металла, произведенного здесь.

«Мы активно работаем над созданием комфортных условий для бизнеса в Самарской области. Для этого регулярно проводим встречи, ведем сбор обратной связи, выезжаем на предприятия, чтобы слышать мнение наших предпринимателей и инвесторов, и снимать барьеры, мешающие их дальнейшему развитию. Регион заинтересован в новых инвестиционных проектах, и мы готовы оказывать бизнесу все необходимое содействие», — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На предприятии трудятся более 3000 человек. Производственные мощности завода – свыше 270 тысяч тонн в год, включая литейное, прокатное, кузнечное и прессовое производства. Предприятие активно инвестирует в модернизацию и техническое перевооружение.

«В настоящее время мы устанавливаем несколько садочных печей, чтобы расширить мощности по нагреву заготовки. Параллельно идет строительство плавильно-литейного агрегата — современного, экологичного агрегата, который позволит обеспечивать производство качественными заготовками. В долгосрочной перспективе есть большой и важный проект — поставить новый прокатный корпус. Это позволит существенно расширить действующее производство – до 100 тысяч тонн готовой продукции, и создать дополнительные рабочие места», — рассказал генеральный директор АО «СМЗ» Сергей Бурцев.

Для реализации алюминиевых полуфабрикатов команда завода создала электронную торговую площадку, объединяющую покупателей и поставщиков.

За первое полугодие 2025 года бизнес инвестировал в экономику региона более 226 млрд рублей. Это на 33,1 млрд рублей больше, чем год назад.

«Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан», — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса.

Справка

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.