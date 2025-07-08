Программа бережливого производства становится все более востребованной в Самарской области

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Предприятия Самарской области активно подключаются к федеральному проекту «Производительность труда», который реализуется в регионе в составе национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Цель программы — помочь российским предприятиям повысить эффективность производства и укрепить их позиции на рынке.

В феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил максимально активизировать работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в проекте, а также обеспечить доступность методик повышения производительности труда для всех желающих.

Новым участником проекта «Производительность труда» стала компания «Прогресс Благоустройства», специализирующаяся на выпуске детских игровых комплексов, спортивного и паркового оборудования. Благодаря национальному проекту сотрудники предприятия получили возможность пройти обучение по программе бережливого производства.

В рамках программы эксперты Регионального центра компетенций познакомят новых участников с инструментами бережливого производства, которые позволят снизить себестоимость продукции и увеличить объемы выпуска.

«Реализация федерального проекта «Производительность труда» позволяет компаниям повысить эффективность. Предприятиям предоставляются практические инструменты для развития и задает стратегические ориентиры, особенно в сфере импортозамещения социально значимой продукции», - подчеркнул важность участия в программе предприятий региона глава министерства промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Важность внедрения новых инструментов и ценность оказываемой государственной поддержки подчеркивают и самарские предприятия. «Экспертная поддержка и проверенные практики повышения производительности помогут нам не только улучшить качество продукции, но и обеспечить регион современным игровым и спортивным оборудованием в более короткие сроки», - отмечает директор компании «Прогресс Благоустройства» Дмитрий Стариков.

В настоящее время в федеральном проекте «Производительность труда» участвуют 203 организации Самарской области. За время реализации проекта (более шести лет) предприятия региона добились роста производительности на 30% и общей экономии свыше 2,5 млрд рублей.

Подробную информацию об условиях участия в проекте можно получить на официальных сайтах: производительность.рф и эффективность.рф

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.