Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне «AА(RU)» с прогнозом «Позитивный», что свидетельствует о высокой кредитоспособности региона и устойчивости его финансовой системы. Аналитики агентства отмечают, что область демонстрирует устойчивое развитие, что может привести к дальнейшему повышению рейтинга.

«Стабильные бюджетные показатели, характеризующиеся высокой долей собственных доходов, отсутствие бюджетных нарушений, снижение уровня долговой нагрузки благодаря проведению эффективной политики управления государственным долгом и ожидание АКРА по её сохранению на отметке ниже 30% - все эти основные факторы оказали влияние на подтверждение рейтинга Самарской области», - отметила заместитель председателя Правительства - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

«Позитивный» прогноз рейтинга означает намерение агентства АКРА повысить уровень кредитного рейтинга Самарской области, что положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона и позволит придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Самарской области.