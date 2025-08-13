Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий.
Бизнес региона может стать соинвестором развития села и получить инвестиционный налоговый вычет
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  Персональные данные
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области

13 августа 2025 13:51
84
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне «AА(RU)» с прогнозом «Позитивный», что свидетельствует о высокой кредитоспособности региона и устойчивости его финансовой системы. Аналитики агентства отмечают, что область демонстрирует устойчивое развитие, что может привести к дальнейшему повышению рейтинга.

«Стабильные бюджетные показатели, характеризующиеся высокой долей собственных доходов, отсутствие бюджетных нарушений, снижение уровня долговой нагрузки благодаря проведению эффективной политики управления государственным долгом и ожидание АКРА по её сохранению на отметке ниже 30% - все эти основные факторы оказали влияние на подтверждение рейтинга Самарской области», - отметила заместитель председателя Правительства - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

«Позитивный» прогноз рейтинга означает намерение агентства АКРА повысить уровень кредитного рейтинга Самарской области, что положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона и позволит придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Самарской области.

