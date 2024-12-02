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Продукты для Нового года подорожали за год на 11,4%

2 декабря 2024 10:27
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Продукты для Нового года подорожали за год на 11,4%

Ассоциация крупнейших производителей «Руспродсоюз» подсчитала стоимость продуктов для новогоднего стола: в сумме россиянам понадобится как минимум 8,1 тыс. рублей. Эти деньги уйдут на следующий список товаров: нужные ингредиенты для традиционных салатов — селедка под шубой и оливье, бутерброды с красной икрой и сливочным маслом, мясо курицы, нарезки сыра и сырокопченой колбасы, мандарины, шампанское, а также шоколадные конфеты, пишут "Известия".

«Обычно стандартный набор продуктов на новогодний стол включает в себя ингредиенты для салатов, горячее блюдо, закуски. Многие потребители делают сырные и колбасные нарезки, также на новогоднем столе традиционно присутствуют мандарины и шампанское. Кроме того, многие семьи с детьми приобретают к новогоднему столу соки и конфеты», — добавил «Известиям» зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов.

Согласно данным за ноябрь, этот перечень за год подорожал на 11,4%. Сильнее всего из новогодней продуктовой корзины подорожало сливочное масло, которое прибавило 31,3%, до 1 тыс. рублей за 1 кг, а, например, мясо птицы максимально подешевело в сравнении с другими ингредиентами — минус 7%, до 214,5 рублей за 1 кг. Самыми дорогими наименованиями станут сырокопченая колбаса (1,2 тыс. руб./кг), рыба лососевых пород (1,2 тыс. руб./кг), шоколадные конфеты (чуть больше 900 рублей) и сыры (840 рублей). Меньше всего затрат уйдет на овощи, горошек, куриные яйца и соки.

«Ключевая причина роста цен на сливочное масло — рост себестоимости производства по всей цепочке от сырья до полки. Были и другие факторы, которые давили на общую стоимость продукции. Так, например, еще в августе молоко подорожало до 20%, логистика — на 30–35%. На процесс повлияли и рост ключевой ставки, инфляция и другие факторы», — пояснил эксперт.

При этом мясо птицы дешевеет, что в первую очередь связано с активным наращиванием производства в этом году, пояснил эксперт. Например, стоимость этой продукции в оптовом звене в последнем квартале 2023 года достигала рекордно высоких отметок, а уже в I квартале 2024 года начала снижаться, процесс ускорился в июле–августе и продолжается до сих пор.

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