Предприятия Самарской области первыми в ПФО приняли участие в федеральном флешмобе #МыРаботаем

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Предприятия России и Самарской области продолжают работать в условиях санкций и даже наращивать объемы производства. Промышленники и предприниматели ищут новые возможности, чтобы обеспечить продукцией и товарами жителей не только своего, но и других регионов.

Наш регион исторически славился своими трудовыми коллективами. Предприятия Самарской области запустили флешмоб #МыРаботаем.

В акции уже приняли участие АО РКЦ «Прогресс», Элеваторно-мельничный комплекс «ЖИТО», склад аптечной сети ООО «Вито-Лайн» и швейный цех магазина Марии Прохоровой.

Руководители предприятий охотно делятся своими идеями и разработками. На мукомольном заводе «ЖИТО» применена технология очень бережной переработки зерна, что позволяет сохранить все полезное, что есть в муке.

«Производство работает на Самарскую область и другие регионы ПФО. Скоро эту муку можно будет купить в магазинах губернии. После комплексной модернизации производительность размола линии на «ЖИТО» составляет 300 тонн пшеницы и 50 тонн ржи в сутки», - рассказывает гендиректор ОАО "Самарская инновационная компания" Эдуард Мнацаканян.

О рабочем настрое на предприятии рассказал и генеральный директор «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.



«Настроение в трудовом коллективе рабочее, готовы к решению задач, поставленных перед нами государством. Загрузка предприятия на ближайшие как минимум 2,5 года четко прослеживается».

Присоединиться к акции может любое предприятие. Для этого необходимо:



- записать видео производства и работников со словами или титрами «Мы работаем!»,



- выложить его в социальных сетях и мессенджерах с хэштегами #МыРаботаем #названиепредприятия #Самарскаяобласть.



Также любой человек – пользователь социальных сетей может поддержать производителей репостами видео с хэштегом #МыРаботаем в своих аккаунтах и мессенджерах.

