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Предприятия отдельных отраслей региона получат льготу при расчете арендной платы

31 мая 2022 17:59
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Для ряда предприятий, арендующих участки, находящиеся в собственности облправительства и госсобственности, арендная плата будет сокращена на 10%.

Для предприятий отдельных отраслей, арендующих находящуюся в госсобственности землю, будет снижен размер арендной платы. Такое решение было принято на заседании Правительства Самарской области, которое провел в понедельник, 30 мая 2022 года, глава регионального кабинета министров Виктор Кудряшов.

Во втором полугодии для ряда предприятий, арендующих земельные участки, которые находятся в собственности Правительства Самарской области и государственной собственности, арендная плата будет сокращена на 10%. Нововведение коснется организаций, наиболее пострадавших в условиях санкционных ограничений и осуществляющих такие виды деятельности, как производство продуктов питания, бумаги, лекарств, химической продукции, транспортных средств, а также работающих в сфере здравоохранения, спорта и социального обслуживания. Иначе говоря, решение охватывает все предприятия, для которых были перенесены сроки уплаты налога с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год. Мера поддержки не распространяется на участки под строительство.

Новая льгота по аренде станет еще одной составляющей обширного пакета мер поддержки, включенных в региональный план первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития Самарской области в условиях внешнего санкционного давления.

Кроме того, на заседании Правительства было одобрено еще одно «антисанкционное» решение. Кабинет министров коллегиально оформил разрешение Министерству строительства региона на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика при реализации проектов капитального строительства двух объектов социального назначения – детского сада в Промышленном районе возле Воронежских озер и нового здания музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая».

Правительство Российской Федерации наделило регионы правом заключать госконтракт с единственным поставщиком в целях упрощения процедур по оформлению документов и ускорения процесса строительства объектов. Это решение стало дополнительной антикризисной мерой поддержки строительной отрасли в условиях санкций.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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