Предприятия и организации Самарской области предлагают более 43 тысяч вакансий

Я нашел ошибку
Главные новости:
К началу апреля в "Самарской Луке" выросло количество зайцев
К началу апреля в "Самарской Луке" выросло количество зайцев
Самарец заказал у неустановленного лица через Интернет наркотическое средство
Самарец заказал у неустановленного лица через Интернет наркотическое средство
Росстат: разрыв в средних зарплатах между субъектами РФ вырос до 4,4 раза
Росстат: разрыв в средних зарплатах между субъектами РФ вырос до 4,4 раза
В США пассажирский "Боинг" потерял в полете часть обшивки двигателя
В США пассажирский "Боинг" потерял в полете часть обшивки двигателя
В Оренбургской области остаются подтопленными более десяти тысяч домов
В Оренбургской области остаются подтопленными более десяти тысяч домов
В Доме журналиста откроется выставка картин Юлии Кузнецовой «Берег турецкий»
В Доме журналиста откроется выставка картин Юлии Кузнецовой «Берег турецкий»
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
Вильфанд спрогнозировал майское тепло в центре европейской России
Вильфанд спрогнозировал майское тепло в центре европейской России
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
0.11
EUR 100.13
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Предприятия и организации Самарской области предлагают более 43 тысяч вакансий

8 апреля 2024 10:55
147
Предприятия и организации Самарской области предлагают более 43 тысяч вакансий

Предприятия и организации региона активно привлекают новые кадры, в этом им помогает служба занятости Самарской области. В настоящее время в распоряжении службы занятости более 43 тысяч вакансий, с которыми можно познакомиться на портале «Работа России».

Управление вневедомственной охраны по городу Самаре - ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Самарской области» занимается обеспечением общественной безопасности и охраной объектов различных форм собственности. В настоящее время здесь требуются полицейские водители, полицейские, старшие группы задержания.

«Мы плодотворно сотрудничаем со службой занятости Самары, - отметил заместитель начальника Управления вневедомственной охраны по городу Самаре, полковник полиции Иван Гусаров. – Перейдя на электронный формат общения, оперативно обмениваемся необходимой информацией для подбора кандидатов к нам на службу».

Среди тех, кто трудоустроился при содействии центра занятости населения – старший полицейский группы задержания Владислав Хорликов.

«Я искал работу, увидел вакансию на сайте «Работа России», заинтересовался. В службе занятости мне дали направление, - рассказал Владислав. – Меня устроили условия службы, размер оплаты труда, график работы. Есть возможность льготного выхода на пенсию и карьерного роста. Считаю, что обеспечивать безопасность наших жителей – почетно».

В этом году постановлением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, непосредственно участвующим в обеспечении общественного порядка на улицах населенных пунктов, была введена ежемесячная доплата в размере 10 000 рублей.

Служба занятости напоминает, что предоставление информации о вакансиях – обязанность работодателя.

«В декабре прошлого года был принят новый закон о занятости, согласно которому работодатели при появлении вакансии обязаны в течение пяти рабочих дней подать о ней данные в службу занятости, - подчеркнула начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости работодателям территориального центра занятости населения г. Самара и м.р. Волжский Светлана Сафина. - После проверки службой занятости все вакансии доступны на единой цифровой платформе «Работа России». Помимо этого, мы предлагаем работодателям целый спектр мероприятий для поиска сотрудников. Это ярмарки вакансий, выездные отделы кадров, рекрутинговые выезды. Приглашаем всех работодателей к сотрудничеству».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
72
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
100
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
7 апреля 2024  13:17
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
437
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
6 апреля 2024  14:47
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
603
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
664
Весь список