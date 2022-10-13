Я нашел ошибку
Главные новости:
Баскетболисты «Самары» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты «Самары» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ
Боррель заявил, что много стран воздержались голосовать по антироссийской резолюции в ООН
Правительстве региона обсудили предварительные итоги деятельности ОЭЗ «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина»
В Правительстве региона обсудили предварительные итоги деятельности ОЭЗ «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина»
Роскосмос создаст собственную орбитальную космическую станцию
Роскосмос создаст собственную орбитальную космическую станцию
Самарская организация "Союз Ветеранов Десантников и подразделений спецназначения" проведет занятия с мобилизованными
Самарская организация "Союз Ветеранов Десантников и подразделений спецназначения" проведет занятия с мобилизованными
Правительство России выделит компенсации закрытым аэропортам юга и центра страны
Правительство России выделит компенсации закрытым аэропортам юга и центра страны
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
В Самаре хотят повысить среднюю зарплату до 60 тысяч рублей
В Самаре хотят повысить среднюю зарплату до 60 тысяч рублей
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.76
0.08
EUR 62.59
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Правительство России выделит компенсации закрытым аэропортам юга и центра страны

13 октября 2022 13:21
93
Правительство России выделит компенсации закрытым аэропортам юга и центра страны

Правительство России решило выделить дополнительные средства в качестве компенсации закрытым из-за спецоперации на Украине аэропортам юга и центра страны — на субсидии было направлено еще более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

Сообщается, что в качестве помощи по компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полетов правительство удвоило объем поддержки. Средства предназначаются для авиагаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Решение позволит сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал. Новый транш также поступит из резервного фонда. Таким образом, общий объем поддержки воздушных портов уже превысил три миллиарда рублей», — пояснили в правительстве.

Рейсы в аэропорты ряда регионов Юга и Центральной России приостановлены с 24 февраля на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Временный запрет, на данный момент продленный до 25 мая, действует на полеты в 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
103
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
1852
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
719
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
588
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
575
Весь список