Правительство РФ временно увеличило экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений

28

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Квоты увеличены почти на 700 тысяч тонн. Решение будет действовать до 31 мая. Подчеркивается, что такие меры необходимы для поддержки производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям, передает Радио Маяк.