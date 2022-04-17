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Правительство РФ временно увеличило экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений

17 апреля 2022 12:50
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Правительство РФ временно увеличило экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Квоты увеличены почти на 700 тысяч тонн. Решение будет действовать до 31 мая. Подчеркивается, что такие меры необходимы для поддержки производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям, передает Радио Маяк.

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