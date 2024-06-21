Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики

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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев 20 июня встретился с местными блогерами и ответил на вопросы о застройки столицы региона. Оказалось, что власти приняли решение забрать у муниципалитета вопросы градостроительной политики. Теперь ими будут заниматься в правительстве области, пишет 63.ру.

— Это нормальная практика во многих субъектах. Есть огромное количество вопросов, которые требует решений, — сообщил врио губернатора.

Будет работать градостроительный архитектурный совет при правительстве Самарской области, такая структура есть, сейчас она называется «Совет при губернаторе», просто полномочия у него станут шире. Раньше же согласованием застройки занимался город и это вызывало много споров. В частности подпись мэра Елены Лапушкиной под документами о появлении очередной высотки вызывала волну негатива.