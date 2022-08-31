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Правительство региона продлило сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество для отдельных категорий налогоплательщиков

31 августа 2022 13:14
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Правительство региона продлило сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество для отдельных категорий налогоплательщиков

Правительство Самарской области утвердило решение о продлении срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Соответствующее постановление подписал во вторник, 30 августа 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Действие нормативного акта распространяется на организации, которые занимаются производством нетканых материалов, пластмасс и синтетических смол, покрышек и камер, стекла и изделий из него, изготовлением изделий из металлов, производством крепежных изделий, элементов электронной и измерительной аппаратуры, электрических аккумуляторов, кабелей, электроламп, отдельных видов двигателей, производством насосов, подшипников, теплообменных устройств, машин и оборудования специального назначения, автоприцепов и транспортных средств и другими направлениями деятельности.

Таким образом, воспользоваться новой мерой поддержки в виде смягчения налогового режима смогут, в том числе, производители автокомпонентов и строительных материалов, включая предприятия среднего и малого бизнеса.

Организации смогут продлить сорок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за девять месяцев текущего года до 15 декабря 2022 года. Это позволит налогоплательщикам откорректировать сумму платежа с учетом реальных объемов работы за девять месяцев текущего года и не изымать средства из оборота.

Постановление принято в рамках реализации плана первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития Самарской области в условиях санкционного давления.

«Правительство Российской Федерации дало регионам возможность в 2022 году самостоятельно переносить сроки уплаты налогов организаций и предприятий, и мы воспользовались этим правом. Решение было принято на основе анализа ситуации в отраслях промышленности и консультаций с представителями бизнес-сообщества», - прокомментировал решение Правительства Виктор Кудряшов.

Напомним, преодолеть кризисные явления в экономике помогли меры поддержки, к формированию которых Правительство РФ по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина приступило сразу же после объявления санкционного режима. Сейчас федеральный пакет мер включает более 300 видов помощи: это запуск программ льготного кредитования, снижение административной и налоговой нагрузки, регуляторных ограничений, развитие логистики, поддержка импорта и многое другое.

В Самарской области на льготные кредиты и реструктуризацию выплат по уже имеющимся кредитам из федерального бюджета предприятиям было предоставлено 37 миллиардов рублей.

Правительство Самарской области по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова продолжает работу по формированию и реализации региональных мер поддержки в дополнение к федеральным. Решение по отсрочке уплаты налога на имущество – одна из таких мер.

Ранее в целях снижения налоговой нагрузки на бизнес Правительство Российской Федерации также утвердило перенос сроков уплаты отдельных налогов. Это, прежде всего, перенос срока уплаты авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля 2022 года. Речь идет о третьем ежемесячном авансовом платеже по налогу на прибыль за I квартал 2022 года. Этот платеж рассчитывают на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года. Во-вторых, Правительство РФ изменило сроки уплаты налога по упрощенной системе для отдельных видов деятельности. На шесть месяцев продлеваются сроки уплаты налога по упрощенной системе налогообложения за 2021 год и авансов по нему за I квартал 2022 года. Новый срок уплаты налога за 2021 год переносится для организаций на 31.10.2022, для индивидуальных предпринимателей — на 30.11.2022.

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