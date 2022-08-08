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Поставки iPhone 14 оказались под угрозой

8 августа 2022 14:00
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Поставки iPhone 14 оказались под угрозой

Apple может столкнуться с проблемами при поставке новых смартфонов на рынок. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа отметили, что есть вероятность задержки новых смартфонов Apple и поступления iPhone 14 на рынок позже обычного. По словам авторов, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и обострение отношений между Вашингтоном и Пекином поставили под угрозу будущее продукции американской компании.

Авторы заметили, что один из ведущих поставщиков Apple — тайваньская компания TSMC — может столкнуться с проблемами при отправке компонентов для смартфонов. В сообщении говорится, что уже были задержаны партии деталей с завода TSMC на завод Pegatron, расположенный в китайском Сучжоу. По словам авторов, продукция тщательно проверяется на предмет наличия маркировки «Сделано на Тайване».

Специалисты сослались на сообщение авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, который заявил, что Apple намерена уменьшить геополитическое влияние на поставки смартфонов. В компании собрались перевести производство продукции в другие регионы — одной из ключевых локаций называют Индию.

Журналисты отметили, что последнее, что нужно Apple в преддверии выхода новых iPhone, — задержка компонентов для их производства на таможне. Отправленный груз может быть выслан обратно, а поставщики рискуют получить штраф размером до 4000 юаней, или около 36 тысяч рублей. «Нехватка чипов и проблемы с цепочками поставок сейчас являются огромной головной болью для Apple, и в неподходящее время компания должна оставаться дипломатичной», — подытожили специалисты.

В конце мая Apple заявила нескольким поставщикам из Китая, что собирается увеличить производство техники за пределами региона из-за проблем. Американский IT-гигант может нарастить производство в других азиатских странах — Индии и Вьетнаме, пишет Лента.

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