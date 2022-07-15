Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из РФ

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Польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex ушел из России.

Новым владельцем компании "Ортика Фрозен Фудс", представлявшей интересы Hortex в РФ, стала ГК "Агама", свидетельствует информация ЕГРЮЛ. Группа занимается производством и поставками рыбы.

Как сообщается на сайте Hortex, ее бренд является лидером в Центральной и Восточной Европе на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод, продукция реализуется и в других регионах мира. В РФ у компании три завода - два в Московской области и один - в Карелии, пишет Интерфакс.