Подведены итоги "Монетной недели" в Самарской области

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В Самарской области подведены итоги общероссийской акции «Монетная неделя». Жители региона принесли в банки-участники более 853 тыс. монет на общую сумму 3,6 млн рублей.

Больше всего в оборот вернули монет номиналами 10 рублей и 1 рубль. Люди обменяли монеты на банкноты или пополнили свои счета.

«Мы очень благодарны жителям региона за большой интерес к «Монетной неделе», — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. — Люди принесли в банки в 2,5 раза больше монет, чем осенью 2023 года во время проведения такой же акции. Мелочь очень важно возвращать в оборот, потому что в монетах даже самых мелких номиналов нуждаются, например, торгово-сервисные предприятия. Эти деньги снова начнут работать в экономике».

В целом по России граждане вернули в оборот 31 млн монет на общую сумму 135 млн рублей.

Фото: pxhere.com