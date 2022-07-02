Подключиться к газу можно будет на госуслугах

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Участники программы социальной газификации смогут заключить договоры на подключение к сетям на портале госуслуг к концу 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается в субботу, 2 июля, на сайте кабмина РФ.

Отмечается, что подписание постановления является частью плана мероприятий по реализации программы социальной газификации.

"Он предусматривает, что к 2030 году уровень газификации российских регионов достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами", – говорится в сообщении правительства.

Так, в новом договоре речь идет о расширении федерального реестра государственных и муниципальных услуг за счет услуги по подключению оборудования или жилого дома к газовым сетям. Ранее через портал госуслуг можно было подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к газовым сетям по программе догазификации. Заявитель должен был лично приехать в газовую компанию или отправить подписанный экземпляр договора по почте (в том числе по электронной) для подписания договора, добавляет кабмин.

В 2021 году в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием "Газпрома" и властей регионов обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан. Срок исполнения поручения – 2023 год, сообщает Смотрим.