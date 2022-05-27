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"Почта России" собирается в ближайшее время увеличить количество рейсов из Китая

27 мая 2022 22:17
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Как сообщили в компании, также прорабатывает альтернативные наземные и авиамаршруты.

"Почта России" собирается в ближайшее время увеличить количество рейсов из Китая, а также прорабатывает альтернативные наземные и авиамаршруты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в пятницу.

"В ближайшее время мы планируем увеличить количество рейсов из Китая. Также совместно с партнерами мы прорабатываем альтернативные наземные и авиамаршруты, чтобы обеспечить клиентам стабильную доставку", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время грузовые самолеты оператора еженедельно совершают от пяти до 10 рейсов из Китая, а в собственном авиапарке "Почты России" находятся российские грузовые самолеты ТУ-204С, которые способны перевозить до 28,5 тонны полезной коммерческой загрузки за один рейс. "Почта России" доставляет отправления из Китая не только авиа, но и автомобильным и железнодорожным транспортом, а также используя мультимодальные перевозки. Это позволяет нам гибко решать задачу по транспортировке грузов для наших клиентов, заменяя один выпадающий вид транспорта на другой", - добавили в пресс-службе.

"Почта России" в начале мая сообщала о запуске совместно с Почтой Китая регулярных прямых рейсов на собственных магистральных грузовых самолетах из китайского города Чжэнчжоу в аэропорт Внуково.

Как ранее в пятницу сообщало издание РБК, Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus некоторых российских авиакомпаний. Это произошло из-за того, что авиаперевозчики не смогли предоставить КНР данные о снятии регистрации самолетов за рубежом. В Росавиации от комментариев отказались.

Сейчас российские авиакомпании не осуществляют пассажирские регулярные рейсы в Китай. Грузовые в эту страну выполняют авиакомпании "Авиастар", "Волга-Днепр". При этом издание Baza уточняло, что сильнее всего от запрета на полеты в Китай пострадает грузовое авиасообщение, в том числе "Авиастар" (компания, по данным издания, - один из основных перевозчиков товаров из Aliexpress) и "Почта России".

 

Фото из открытых источников

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