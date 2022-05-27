РБК: Китай закрыл воздушное пространство для Boeing и Airbus некоторых российских авиакомпаний

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Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus некоторых российских авиакомпаний. Это произошло из-за того, что авиаперевозчики не смогли предоставить КНР данные о снятии регистрации самолетов за рубежом, сообщает в пятницу газета РБК со ссылкой на источники, близкие к структурам авиакомпаний, передает ТАСС.

Как стало известно изданию, Китай в мае текущего года попросил все авиакомпании актуализировать электронные досье. Источник уточнил РБК, что российские перевозчики обновили информацию, но не смогли предоставить властям КНР документы, подтверждающие снятие самолетов с регистрации за рубежом. По этой причине китайские власти в соответствии с международным авиазаконодательством отказали в полетах на таких самолетах, добавил собеседник.

Представитель Росавиации отказался от комментариев изданию. РБК также направил запросы в пресс-службу Минтранса, в Управление гражданской авиации Китая и представителям "Авиастар-ТУ". В авиакомпании iFly, выполнявшей грузовые рейсы в Китай на самолетах Airbus, также отказались от комментариев.

В связи с ситуацией на Украине 26 февраля ЕС в рамках антироссийских санкций запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт. Российские власти на этом фоне предприняли ряд действий, в том числе разрешили отечественным перевозчикам продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний.

Фото: pixabay