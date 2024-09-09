По итогам лета самой высокооплачиваемой отраслью промышленности стало производство промышленного оборудования и станков

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Подводя итоги лета 2024 года, эксперты Авито Работы проанализировали данные по средним предлагаемым зарплатам в разных секторах промышленности. Выяснилось, что самым высокооплачиваемым направлением стало производство промышленного оборудования и станков — здесь работодатели предлагают 128 728 рублей в месяц при полной занятости, что на 82% больше, чем летом 2023 года.

«Летом 2024 года по России средняя предлагаемая зарплата во всей сфере промышленности составила 77 603 рубля в месяц при полной занятости, что на 26% больше чем в аналогичном сезоне в прошлом году. Динамика увеличения средних зарплатных предложений говорит о высокой потребности работодателей в новых кадрах», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

На втором месте — направление добычи и переработки полезных ископаемых. В этой отрасли работодатели предлагали зарплату в среднем 111 808 рублей. Третье место занимает тяжелое машиностроение — в среднем 103 617 рублей.

В каких направлениях промышленности платят больше всего