По итогам лета самой высокооплачиваемой отраслью промышленности стало производство промышленного оборудования и станков

Подводя итоги лета 2024 года, эксперты Авито Работы проанализировали данные по средним предлагаемым зарплатам в разных секторах промышленности. Выяснилось, что самым высокооплачиваемым направлением стало производство промышленного оборудования и станков — здесь работодатели предлагают 128 728 рублей в месяц при полной занятости, что на 82% больше, чем летом 2023 года.
«Летом 2024 года по России средняя предлагаемая зарплата во всей сфере промышленности составила 77 603 рубля в месяц при полной занятости, что на 26% больше чем в аналогичном сезоне в прошлом году. Динамика увеличения средних зарплатных предложений говорит о высокой потребности работодателей в новых кадрах», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.
На втором месте — направление добычи и переработки полезных ископаемых. В этой отрасли работодатели предлагали зарплату в среднем 111 808 рублей. Третье место занимает тяжелое машиностроение — в среднем 103 617 рублей.
|
В каких направлениях промышленности платят больше всего
|
|
Место
|
Сфера промышленности
|
Средняя предлагаемая зарплата, лето 2024 года, руб./месяц, полная занятость
|
Динамика увеличения средних предлагаемых зарплат, %, лето 2023/2024
|
1
|
Производство промышленного оборудования и станков
|
128 728
|
+82%
|
2
|
Добыча и переработка угля, руд и полезных ископаемых
|
111 808
|
+73%
|
3
|
Тяжелое машиностроение
|
103 617
|
+41%
|
4
|
Транспортное машиностроение
|
79 597
|
+3%
|
5
|
Ракетно-космическая промышленность
|
79 123
|
+18%
|
6
|
Металлургическая промышленность
|
71 893
|
+8%
|
7
|
Производство электроники и бытовой техники
|
64 515
|
+8%
|
8
|
Пищевая промышленность
|
62 318
|
+36%
|
9
|
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
|
61 471
|
+3%
|
10
|
Переработка отходов
|
56 042
|
+2%