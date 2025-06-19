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ПМЭФ: Вячеслав Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве региона с группой «Эталон»

19 июня 2025 17:19
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Планируется, что инвестор построит около стадиона «Солидарность Самара Арены» многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами и офисами.

В четверг, 19 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве региона с группой «Эталон». Планируется, что инвестор построит около стадиона «Солидарность Самара Арены» многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами и офисами.

Группа «Эталон» - один из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Компания охватывает 35 регионов России, реализуя проекты жилой недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах страны. За 38 лет группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 9,2 млн кв. метров жилой и коммерческой недвижимости.

Теперь группа «Эталон» начинает работу в Самарской области. Компания намерена построить в столице региона около стадиона «Солидарность Самара Арена» современный многофункциональный комплекс с гостиницей, офисами и апартаментами длительного проживания. Общая площадь – свыше 100 тысяч кв. м. Объем инвестиций – 21 млрд рублей. Завершить проект планируется до 2032 года. Соглашение о реализации этого проекта на ПМЭФ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий.

«Соглашение с группой «Эталон» – это для Самарской области шаг в развитии современной городской инфраструктуры, улучшении качества жизни населения, а также повышении инвестиционной привлекательности региона, – сказал Вячеслав Федорищев. – Реализация проекта обеспечит комфорт для гостей и жителей региона, простимулирует развитие смежных отраслей, будет способствовать дополнительному росту туристической привлекательности Самарской области. Мы высоко ценим доверие и профессионализм группы «Эталон» и уверены, что наше сотрудничество станет примером успешного партнерства, способствующего устойчивому развитию территории и росту экономики региона».

Михаил Бузулуцкий, президент группы «Эталон», отметил важность сотрудничества с Самарской областью.

«Рост внутреннего туризма и деловой активности в России повышает спрос на качественные гостиничные решения и комфортабельные апартаменты. Самара, расположенная на живописных берегах Волги, идеально подходит для такого проекта, – подчеркнул Михаил Бузулуцкий. – Наш комплекс объединит функциональность отеля с преимуществами апартаментов длительного проживания, создав современное пространство для гостей и жителей региона. Это не только отвечает рыночным трендам, но и вносит вклад в развитие инфраструктуры Самарской области».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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