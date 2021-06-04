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ПМЭФ: Правительство Самарской области и ВЭБ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в области образования

4 июня 2021 19:50
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Основным направлением сотрудничества станет реализация региональных проектов, предусматривающих создание в губернии дополнительных мест в школах.

В пятницу, 4 июня, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и корпорацией развития. Подписание состоялось в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова и Президента Группы компаний «Просвещение» Владимира Узуна.

На сессии «Большая перемена: инвестируем в будущее» в рамках ПМЭФ – 2021 ВЭБ.РФ объявил о вхождении в капитал ООО «ПроШкола». Это очередной шаг в рамках самой масштабной в стране программы государственно-частного партнерства по созданию новых школ, оснащенных передовым оборудованием и лучшими инфраструктурными решениями. Данная программа – одна из ключевых составляющих национального проекта «Образование», курируемая Минпросвещения России.

ООО «ПроШкола» — это утвержденный правительством РФ концессионер, с которым субъектам и муниципальным образованиям возможно заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования. Вхождение ВЭБ.РФ в капитал ООО «ПроШкола» осуществляется в соответствии с развиваемой совместно Сбер и ВЭБ.РФ повесткой ГЧП в сфере образовательной инфраструктуры. Сбер планирует выступить в качестве ключевого финансового партнера ООО «ПроШкола» при реализации проектов по строительству школ через механизм концессии.

При участии учеников, учителей и директоров школ участники сессии обсудили подходы к решению задачи, поставленной Президентом Российской Федерации перед Правительством Российской Федерации и корпорацией развития ВЭБ.РФ, — создать более 1300 новых школ. Более 500 новых объектов предполагается реализовать в рамках новой программы Минпросвещения России и ВЭБ.РФ, за счет привлечения внебюджетных источников. Программа строительства школ потребует 235 млрд. рублей из федерального бюджета, 295 млрд. рублей из внебюджетных источников. ВЭБ.РФ готов выступить как софинансирующая организация, способствующая привлечению средств от банков-партнеров в концессионные соглашения. Участие ВЭБ — не более 30% от совокупного объема требующихся внебюджетных средств в рамках программы (около 90 млрд рублей).

«По итогам пилотных отборов проектов в рамках программы мы видим заинтересованность субъектов в реализации концессионных соглашений, а появление системного федерального игрока с ускоренной процедурой подготовки и реализации проектов обеспечит возможность исполнения поставленной Президентом задачи», — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Новая стратегия ВЭБ.РФ направлена на создание партнерств. Уверены, что амбициозная и социально важная задача в создании школ может быть реализована только в такой модели. Правление ВЭБ.РФ приняло решение поддержать вход ВЭБ.РФ в ПроШколу во исполнение поручений Президента. Ключевой нашей задачей видим методологическую и организационную поддержку субъектов Российской Федерации в целях получения мер государственной поддержки по проектам, планируемым к реализации при участии ПроШколы, планируем содействовать разработке схем организации финансирования Проектов и участвовать в финансировании проектов, реализуемых ПроШколой с участием банков-партнеров», — прокомментировал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Основным направлением сотрудничества между Правительством региона и корпорацией развития станет реализация региональных проектов, предусматривающих создание в Самарской области дополнительных мест в общеобразовательных школах в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В соответствии с соглашением ВЭБ.РФ планирует оказывать поддержку в подготовке проектов по созданию общеобразовательных школ для включения в заявку Самарской области на получение мер государственной поддержки.

 

Теги: ВЭБ.РФ Самарская область сотрудничество

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