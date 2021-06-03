ПМЭФ-2021: Компания «Макдоналдс» на территории Самарской области построит как минимум десять новых ресторанов

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Компания «Макдоналдс» на территории Самарской области построит как минимум десять новых ресторанов, вложив порядка одного миллиарда рублей собственных средств. Планируется дополнительно создать свыше 800 новых рабочих мест.

Соответствующее инвестиционное соглашение было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в четверг, 3 июня. Документ подписали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

Этот инвестиционный проект направлен на привлечение лучших современных практик и технологий в области общественного питания, а также станет дополнительным индикатором инвестиционной привлекательности нашего региона для ведущих мировых компаний. Еще несколько направлений сотрудничества руководство области и «Макдоналдс» обсудили на встрече.

«В Самарской области на сегодняшний день работает 23 ресторана в трех крупных городах – Самаре, Тольятти и Сызрани, создано 1800 рабочих мест. Наша компания быстро развивается, и мы собираемся расти дальше, потому что у региона есть колоссальный потенциал», – отметил Марк Карена.

При этом он выразил намерение построить не менее 10 ресторанов в ближайшие годы при поддержке Правительства области. Дмитрий Азаров выразил готовность к такому сотрудничеству. И добавил, что в регионе активными темпами благоустраиваются общественные пространства и создаются точки притяжения жителей, в непосредственной близости от которых планируется и размещение точек общественного питания. В пример руководитель области привел набережную в Автозаводском районе Тольятти.

«Это самый крупный нестоличный город в стране, где проживает более 700 тысяч человек. И сейчас мы реализуем масштабный проект строительства и благоустройства набережной. Конечно, хочется, чтобы объект был наполнен жизнью, точками общественного питания для комфорта людей», – рассказал Глава региона.

Инвесторов могут заинтересовать и туристические центры региона – село Ширяево, которое своей богатой историей и красивыми волжскими видами привлекает туристов не только со всей России, но и других стран.

«Мы приступили к комплексному благоустройству населенного пункта – создаем разные активности, также и вас приглашаем к совместной работе, – обратился Дмитрий Азаров к Марку Карена. – По другим таким территориям, где планируем развивать сферу туризма, мы также приглашаем к сотрудничеству. Мы понимаем, что люди, приезжающие из разных точек мира, знают вашу марку и чувствуют себя комфортно, получая привычную продукцию».

Также на встрече речь шла о работе с самарскими сельхозпроизводителями. Генеральный директор «Макдоналдс» в России выразил готовность увеличить локализацию местных поставщиков продукции до 70%. «Мы в этом году запустили проект по поддержке фермерских хозяйств, чтобы подтягивать именно малые и средние сельхозпредприятия до нашего уровня. Мы начали работать с поставщиками зелени. Но на сегодняшний день у нас нет достаточного объема поставок говядины для наших ресторанов. Поэтому это направление нашего сотрудничества является одним из ключевых», – добавил Марк Карена.

Дмитрий Азаров отметил, что вопрос работы с сельхозпроизводителями региона является ключевым для областного Правительства. «Мы сместили акцент именно в сферу животноводства. Если будет достаточный спрос, мы сможем создавать большее количество рабочих мест, чем в растениеводстве, и обеспечить круглогодичную занятость людей на селе, – обратил внимание руководителя компании Губернатор. – Нас этот проект интересует, и мы со своей стороны готовы нашим фермерским хозяйствам, которые вы отберете, помогать соответствовать вашим требованиям. Необходимо настроить системную работу. Мы понимаем, что компания отвечает за качество конечного продукта, поэтому у вас должна быть полная уверенность в поставщиках. Мы готовы подбирать проекты и «растить» вам надежных партнеров».

Отдельная тема встречи – работа с волонтерскими организациями. Руководитель «Макдоналдс» выразил готовность привлекать к участию в различных социальных акциях добровольцев из числа школьников и студентов Самарской области. При этом молодежь будет получать бонусы, в том числе, бесплатные завтраки и обеды с помощью системы накопления баллов. Одно из приоритетных направлений – экология. «Мы вместе с волонтерами в других городах организовывали сбор отходов, мусора для дальнейшей сортировки и переработки, – поделился опытом Марк Карена. – Кроме того, мы можем в этом отношении идти дальше и проводить, например, уроки для повышения экологической грамотности школьников и волонтеров, молодежи». Губернатор поддержал предложение и выразил готовность к сотрудничеству.

Не менее важный вопрос – организация благотворительной помощи со стороны компании. Дмитрию Азарову поступило предложение о размещении в регионе дома Роналда Макдоналда при крупной больнице. Это своеобразная бесплатная гостиница для родителей, чьи дети проходят долгое лечение в медучреждениях.

«Мы поддерживаем благотворительный фонд Роналда Макдоналда и ежегодно перечисляем около 170 миллионов рублей. Мы бы хотели заручиться вашей поддержкой при реализации этого проекта», – обратился к руководителю региона генеральный директор «Макдоналдс» в России.

В качестве площадки для размещения гостиницы Губернатор предложил недостроенное здание около Самарского областного онкологического диспансера. «Очень важная информация по гостинице для родителей. Проект для нас важен еще и потому что мы развиваем одно из основных направлений туризма – медицинский туризм. Самарская область обладает высококлассными специалистами, оборудованием, госпиталями, в том числе частными. Спасибо за предложенный проект. Уверен, он может дать дополнительную синергию для развития медицинского туризма, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – У нас есть здание, которое планировалось как гостиница при онкоцентре. Давайте оценим, в каком оно состоянии, какой объем средств необходим для завершения строительства и вместе рассмотрим его как перспективную площадку».

Губернатор поблагодарил Марк Карена за инициативы, выразил готовность к тесному сотрудничеству и пригласил посетить Самарскую область, чтобы лично познакомиться с ее возможностями и оценить потенциал.

Фото: СОВА